Gabry Ponte con “Tutta l’Italia” è il cantante rappresentante di San Marino in gara all’Eurovision 2025. Durante la prima semifinale Gabry Ponte si è esibita per la prima volta conquistando l’accesso alla finale che decreterà la canzone vincitrice della 69esima edizione dell’annuale concorso canoro. Iil disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico è diventato celebre come componente del gruppo degli Eiffel 65 che hanno conquistato le classiche di mezzo mondo grazie a canzoni senza tempo come “Blue”. Il cantante è in gara come rappresentante di San Marino con una canzone diventata celebre durante l’ultima edizione del Festiva della Canzone di Sanremo. Il brano, scritto a quattro mani da Andrea Bonomo e Edwin Roberts, è un tormentone martellante che già dal primo ascolto ti conquista.

Intervistato da Open, Gabry Ponte ha raccontato dell’esperienza all’Eurovision: “è uno spettacolo incredibile, ma c’è un’atmosfera molto positivo e con uno spirito di squadra”.

Gabry Ponte conquista Eurovision 2025 con “Tutta l’Italia”

Gabry Ponte in gara per San Marino con “Tutta l’Italia” all’Eurovision 2025 ha parlato anche della sua partecipazione come rappresentante di San Marino precisando: “sta nel territorio italiano e con la piccola repubblica condividiamo storia, arte e cultura”. Il produttore non ha nascosto di fare il tifo per Lucio Corsi e l’Italia, anche se la sua canzone è tra le più ascoltate di questa edizione complice il successo riscontrato a Sanremo 2025.

Per questo motivo Gabry ha deciso di presentarsi al Festival di San Marino vincendo ed entrando così di diritto tra i concorrenti dell’Eurovision 2025 contro Lucio Corsi, rappresentante dell’Italia. In merito alla differenza con il rivale ha precisato: “il mio brano vuol dare il senso del potere della musica che può unire la gente, il suo pezzo porta l’aspetto del cantautorato italiano. Io l’adoro, è molto forte”. Sui social il brano divide il pubblico: da un lato c’è chi scrive “a me fa troppo ridere gabry ponte che si presenta all’Eurovision rappresentando san marino intitolata TUTTA L’ITALIA che gareggia contro l’italia” e dall’altro chi non esclude la possibilità di una vittoria.

