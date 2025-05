Gabry Ponte sale sul palco dell’Eurovision 2025 carico e pieno di vita con la canzone “Tutta l’Italia“. A differenza di quanto dice il titolo, il dj non rappresenta il Belpaese ma la repubblica di San Marino, eppure verrà sostenuto da tutti i cittadini visto il successo che ha avuto a Sanremo quest’anno. Ancora una volta la sua esibizione ha fatto divertire tutti riconfermandosi una vera hit di questa annata. Di certo per le nostre orecchie non è una novità! Chissà cosa avrà pensato il pubblico di Basilea…

Chi è il vincitore Eurovision 2025/ Classifica e podio: l'Austria vince con JJ e Wasted Love

Se molti all’Eurovision 2025 hanno apprezzato la canzone del dj di San Marino, è anche vero che tante sono state le polemiche intorno al brano di Gabry Ponte dato che molti dicono che la sua canzone sia molto simile a quella di ROA, anche lui forte di aver portato un ritmo dance purtroppo sovrapponibile a quello del brano del collega. Ma come sappiamo, questo può capitare quando si affronta un contest di con quasi trenta concorrenti.

Ed Sheeran sostiene Lucio Corsi all'Eurovision: il cantante spiazza con una storia sui social/ Cos'ha detto

Canzone di Gabry Ponte plagio? Ecco perchè no

Polemica sterile quella sul plagio della canzone di Gabry Ponte? Probabilmente sì, dato che con così tante canzoni in gara la possibilità di incorrere ad un’accusa di plagio si fa altissima. Eppure, se vogliamo guardare col binocolo tutte le canzoni che si sono rincorse nel corso degli anni all’Eurovision, notiamo subito che si sovrappongono influenze musicali e ritmi di ogni genere. Godiamoci dunque il bello che ci dà questo contest e speriamo che il famoso dj vinca!