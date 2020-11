GABY PALAZZOLI, MOGLIE FRED BONGUSTO/ Un amore spezzato solo dalla morte

Spazio a Fred Bongusto, ai suoi grandi successi, alla sua storia personale, nella puntata di oggi di Domenica Live. Nel giorno del primo anniversario della morte del cantante di “Una rotonda sul mare“, Barbara D’Urso ha deciso di rendere omaggio a questo grande interprete della musica italia, autore di brani immortali entrati a far parte dell’immaginario collettivo di più generazione. Nel ripercorrere la vita di Fred Bongusto impossibile non parlare di Gabriella “Gaby” Palazzoli, moglie di Fred Bongusto dal 1967 al 2015. Prima di unirsi in matrimonio con quello che sarebbe diventato a tutti gli effetti l’uomo della sua vita, l’attrice era stata per breve tempo sposata con il collega americano John Drew Barrymore dal quale ebbe Blyth, sin da piccola cresciuta con Bongusto. L’attore, dalla moglie successiva, ebbe poi come figlia l’attrice hollywoodiana Drew Barrymore.

FRED BONGUSTO E GABY PALAZZOLI: UN AMORE SPEZZATO SOLO DALLA MORTE

Quello tra Fred Bongusto e Gaby Palazzoli è stato un grandissimo amore, nonostante la coppia non abbia messo al mondo figli propri. I due hanno invece cresciuto Blyth, la figlia che il cantante ha amato come fosse una figlia biologica. Tempo fa, l’interprete chiarì il perché di questa scelta: “Abbiamo la figlia di mia moglie, che ho accolto quando aveva due anni ed è come se fosse la mia bambina biologica. Poi decidemmo di non averne, per paura del domani, di una vita incerta. Quando abbiamo capito di avere sbagliato era troppo tardi“. A porre fine alla storia d’amore tra Fred Bongusto e Gaby Palazzoli è stato solo ed esclusivamente la morte di lei nel 2016. A quel punto, a restare accanto a Fred Bongusto, fu proprio la figlia Blyth: a conferma ulteriore che in quella famiglia, al di là dei legami di sangue, si era coltivato tanto, reciproco, amore.



