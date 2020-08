Gad Lerner vs Musumeci: “Fascista”/ Replica: “Fa l’intellettuale facendo finta di no”

È scontro a distanza tra Gad Lerner e Nello Musumeci. Oggetto di discussione è la gestione dell’emergenza migranti in Sicilia: l’ordinanza firmata dal presidente ha acceso il dibattito negli ultimi giorni e il giornalista si è scagliato contro il governatore sostenuto dal Centrodestra. L’attacco è arrivato direttamente tramite Twitter, con una foto che ritrae insieme Musumeci e Giorgio Almirante: «Una volta, se non altro, Nello Musumeci aveva il coraggio di proclamarsi fascista. Ora invece pubblica ordinanza fasulla per addossare ai migranti il contagio COVID19 e chiedere al governo di respingerli in mezzo al mare. Cioè di agire da fascista quale lui continua a essere». E non è tardata ad arrivare la replica…

GAD LERNER VS NELLO MUSUMECI: LA REPLICA DEL PRESIDENTE

«Ecco l’opinione di Gad Lerner. Che fa l’intellettuale facendo finta di non capire. È razzista, caro Lerner, chi pensa di ammassare migliaia di persone in condizioni disumane. È razzista chi non muove un dito contro una invasione che ha portato oltre diecimila persone sulle nostre coste in meno di due mesi»: così ha esordito Nello Musumeci in un lungo post pubblicato su Facebook. Il presidente della Sicilia si è poi rivolto direttamente all’ex volto Rai: «Se ne faccia una ragione ed eviti di buttarla in caciare, restando vittima dei suoi pregiudizi ideologici. Logori pregiudizi. Io vado avanti a tutelare la salute di chiunque stia sul suolo siciliano. Faccio il mio dovere di presidente. E mi aspetto che il governo centrale faccia la sua parte».



