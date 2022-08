Gadget tech auto 2022/ Tutti i migliori accessori per viaggiare in modalità smart

Sono molti coloro che si metteranno in viaggio in queste ore in auto per raggiungere le località di villeggiatura, e sono nel contempo tanti quelli che non rinunceranno a gadget tech per potersi godere un viaggio decisamente smart e confortevole. Tanti sono i prodotti che vanno per la maggiore fra i “nerd” a cominciare dall’immancabile supporto per smartphone, di modo da poter avere sempre visibile il proprio telefono in particolare se bisogna seguire la strada tramite le app di navigazione. Su Amazon vi sono infiniti modelli ma fra i più venduti vi è senza dubbio quello a marchio Yosh, un supporto universale e magnetico, in vendita a questo link a soli 10.99 euro.

TECH TRAVEL/ Le start-up che aiutano i turisti e le imprese del settore

E a proposito di supporti, come rinunciare al “porta” tablet da applicare al poggiatesta, di modo da poter far godere ai bimbi che viaggiano sul sedile posteriore, un po’ di svago con cartoni, film e video su Youtube. Uno dei modelli più gettonati è quello a marchio Poophuns, perfetto per iPad così come per tutti i tablet più diffusi, in vendita a questo link a soli 16.89 euro. Altro gadget tech che non può mancare durante un viaggio in auto, è il caricatore per smartphone da inserire direttamente nello spinotto accendisigari.

Pokemon Violetto e Scarlatto: svelati alcuni personaggi esclusivi/ Video e dettagli

GADGET TECH AUTO 2022: OCCHIO ALLA CASSETTA PER GLI ATTREZZI

Anche in questo caso i modelli a disposizione sono migliaia, ma fra i più venduti vi è quello di Divi con ben due prese USB, quindi perfetto per tenere in carica due differenti smartphone, sia Android che iPhone: lo trovate a questo link a soli 11.99 euro. Fra i gadget, un po’ meno tech, ma comunque molto utili per un viaggio in auto, soprattutto di grande distanza, delle comode tendine parasole per proteggere i bimbi durante il tragitto. Abbiamo scelto le più vendute, tra l’altro prodotto Amazon’s Choice, in vendita a soli 10.79 euro: qui il link. E a proposito di comodità, occhio al cuscino in memory foam, che vi permetterà dei viaggi assolutamente confortevoli. Tra l’altro potrete acquistarlo con uno sconto del 40 per cento a questo link.

Perché i videogiochi violenti ci piacciono di più/ Uno studio spiega il motivo

Un oggetto che deve essere sempre in auto durante i lunghi viaggi, è una cassetta per attrezzi, e in questo caso vogliamo consigliarvi il set per accessori da ben 71 pezzi a marchio Black+Decker, in vendita a 35.50 euro. Chiudiamo con una comodissima borsa frigo da ben 30 litri, utile per tenere alimenti al caldo o al freddo, da utilizzare non soltanto per i viaggi in auto ma anche per picnic e barbecue, in vendita a soli 25.49 euro a questo link. Prima di lasciarvi vogliamo ricordarvi il nostro speciale sui gadget tech da portarsi in spiaggia, giusto per rimanere in tema.











© RIPRODUZIONE RISERVATA