Gadget tech per la spiaggia/ Cinque prodotti da aver con se al mare e in vacanza

Sono molti coloro che non rinunciano ai gadget tech anche in spiaggia e al mare. Seduti sul lettino a prendere il sole con l’immancabile smartphone, tablet, cuffie wireless o ebook: ma quali sono quelli più gettonati? Abbiamo selezionato per voi alcuni dei prodotti più in voga quest’estate, a cominciare da un’immancabile speaker bluetooth, una “cassa” senza fili per ascoltare un po’ di buona musica. In rete se ne trovano davvero di tutti i tipi ma abbiamo puntato sul sicuro su un modello a marchio JBL, leggasi il GO3, che offre fino a 5 ore di riproduzione musicale senza alcuna ricarica, e soprattutto, che è impermeabile all’acqua, di conseguenza si può portare in mare.

Il costo tra l’altro è molto interessante: in vendita su Amazon, cliccando su questo link, a soli 29.99 euro, con il 25% di sconto. Fra i tanti gadget tech a ruba quest’estate, anche una comodissima powerbank solare. Anche in questo caso di modelli ce ne sono a centinaia, ma noi abbiamo scelto quella a marchio Dywill, con 26.800 mAh, tre modalità Led, due porte 3.1A con ricarica rapida, in vendita a 35.95 euro su questo link.

GADGET TECH DA SPIAGGIA, I 5 MIGLIORI PRODOTTI: LA CUSTODIA IMPERMEABILE E LE CUFFIE WIRELESS

Non può mancare, quando si va in spiaggia, la custodia impermeabile per lo smartphone, una comoda “bustina” in cui inserire il telefono e camminare tranquilli in mare senza paura che il nostro telefono si bagni. Vi bastano 14,95 euro per acquistare questo modello, fra i più venduti, tra l’altro in una confezione da due pezzi: qui il link per l’acquisto.

Proseguiamo con l’asciugamano in microfibra a marchio Amazon Brand, la cui particolarità è quella di essere fornito in una comoda custodia, che una volta chiusa si può inserire in tasca. Ci sono vari misuri e vari colori: li trovate tutti qui. Chiudiamo con un ultimo gadget tech per mare e spiaggia, leggasi delle comodissime cuffie wireless, senza fili. In questo caso vogliamo consigliarvi le Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2, che potrete acquistare qui, con tanto di custodia di ricarica magnetica, a soli 21 euro, con ben il 78 per cento di sconto.

