Gaelle Voiry, morta ex Miss Francia/ Investita da auto mentre passeggiava in bici

È morta Gaelle Voiry, vincitrice nel 1990 di Miss Francia. La tragedia è avvenuta sabato sera, quando è stata investita al ritorno da una passeggiata in bici con un amico. Stavano percorrendo una strada di Chens-sur-Léman, nel dipartimento dell’Alta Savoia, quando sono stati travolti. Entrambi sono morti sul colpo, mentre il conducente dell’auto è stato arrestato. Intanto la polizia francese ha aperto un’inchiesta su questa vicenda. Dopo la notizia della sua morte, tanti personaggi dello spettacolo le hanno reso omaggio. C’è anche Nathalie Marquay-Pernaut, ex Miss Francia. «Mi è sempre piaciuta la sua franchezza, la sua spontaneità. L’ho amata e lei rimarrà per sempre nel mio cuore. Aveva la gioia di vivere ed era un’instancabile sportiva», ha scritto su Instagram. Purtroppo non è la prima volta che una Miss francese muore mentre viaggia in bici. Ad aprile è morta Morgane Rolland, 22enne investita da un trattore su una strada di campagna a Veauchette.

GAELLE VOIRY, MORTA EX MISS FRANCIA: INVESTITA DA AUTO

Gaelle Voiry lascia tre figli. Viveva a Combloux, un paesino dell’Alta Savoia. Cominciò la carriera di modella da giovane. Raggiunse l’apice del successo tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90. Eletta Miss Aquitania nel 1989, trionfò l’anno successivo alla 44esima edizione di Miss Francia. Nel 1990 invece rappresentò il Paese al concorso di Miss Universo. Poi entrò nel mondo della moda, prima come modella e poi come stilista. Ma abbandonò le passerelle per dedicarsi all’attività di imprenditrice. Negli ultimi anni però aveva rinnegato il passato da Miss. Due anni fa, durante un’intervista al programma televisivo “C’est mon choix”, spiegò di aver nascosto a lungo il suo passato da modella ai figli. «Avevo tante altre belle storie da raccontare. Questo titolo non mi apparteneva. Non era la mia missione. Non volevo fare tv né lavorare come modella», raccontò Gaelle Voiry.

