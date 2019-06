GAETANO ARENA CONTRO ERICA PIAMONTE/ “Sta con Gianmarco Onestini? Aberrante!”

Scambi al vetriolo a mezzo Instagram tra Gaetano Arena ed Erica Piamonte, i due ex concorrenti del Grande Fratello che non se le stanno mandando a dire. La miccia delle ostilità si è accesa quando Erica in una diretta sui social, rispondendo ad alcune domande degli utenti, ha dichiarato:”Con Gaetano mi son chiarita sì, non siamo fatti per stare insieme…pazienza, c’è di peggio nella vita. Non è mai iniziata quindi non si può dire che sia finita. Vi dico la verità, ho riguardato dei video e quello che ha detto lui non mi è piaciuto. Non mi interessa se era prima, io voglio un rapporto che sia bello dall’inizio. Non riesco proprio a buttare giù quello che ho visto”. Parole che si aggiungono alla frequentazione con Gianmarco Onestini e che sembrano sotterrare ogni speranza di futuro con Gaetano Arena.

GAETANO ARENA CONTRO ERICA PIAMONTE E GIANMARCO ONESTINI

Ed è stato proprio Gaetano Arena in una serie di storie Instagram a replicare ad Erica: “adesso parlo io: ricordate la storia dei fiumi di qualche giorno fa? Io avevo detto che se qualcosa non fa per me, con me non c’è futuro. Quindi di cosa vi stupite delle rivelazioni della diretta di Erika? Non è stato detto assolutamente nulla di nuovo. Dice che non ci siamo mai frequentati? Mah, tutta Italia ha visto com’eravamo…Mi sono state dette frasi importanti da parte sua e quando sono uscito mi ha fatto due cogli**i tanti parlando di me quando io non c’ero. E poi adesso esci e fai la storiella con uno con cui nella Casa non ci hai avuto assolutamente nulla? E’ palesemente una mossa mediatica per ottenere attenzioni e tutto questo per me è aberrante. Erica parlava tanto di voler chiarire con me, ma se cerchi chiarezza la cerchi con me. Non ha voluto un chiarimento nonostante la possibilità, ha voluto stare in giro a fare…boh…Parlando invece della persona di cui non faccio il nome ho solo da dirti che sei un cogli**e ipocrita e di Gianluca Vacchi ne esiste uno solo: fatti una personalità”. Bordata a Gianmarco Onestini?

