Gaetano Arena/ “È stato bello la notte scorsa”: e sui social parte la “caccia”

Gaetano Arena nella bufera per il falso scoop su Ambra Lombardo. Attaccato dall’ex coinquilina della casa del Grande Fratello, è finito anche nel mirino di Elena Morali e Ivana Icardi. Lui però sui social continua a mostrarsi sereno e soprattutto con pochi vestiti addosso. Nell’ultimo post pubblicato su Instagram, ad esempio, gioca a petto nudo di fronte a uno specchio col cellulare in mano. Ma anche la didascalia ha attirato l’attenzione dei fan. «È stato bello ieri sera Madame», ha scritto infatti l’ex gieffino. E allora la domanda è sorta spontaneamente sui social: con chi ha trascorso la notte Gaetano Arena? Chi è la “signora” a cui ha dedicato il messaggio su Instagram? Il mistero non è stato risolto per ora, anzi il diretto interessato si è preso gioco delle fan con delle linguacce nelle Instagram Stories. Era solo una battuta o c’è qualcosa di “concreto” dietro quel post criptico?

GAETANO ARENA “È STATO BELLO IERI SERA”, MA CON CHI?

Gaetano Arena ha preferito non rispondere all’attacco di Ambra Lombardo in merito al presunto bacio paparazzato. L’ex gieffina lo accusa di essere in combutta col fotografo nell’organizzazione della paparazzata. Gli altri ex coinquilini Enrico Contarin e Ivana Icardi hanno svelato di sapere con certezza della complicità di Gaetano Arena nella realizzazione del finto scoop. «Con Gaetano avevamo un rapporto fraterno. Un rapporto di amicizia che oggi chiaramente non c’è più e non c’è più perché noi ci sentiamo profondamente offesi, traditi e mortificati da questo gesto che non ci meritavamo», ha dichiarato nei giorni scorsi Ambra Lombardo facendo riferimento anche al fidanzato Kikò Nalli. Non ha le prove che Gaetano Arena sia coinvolto nel finto scoop, ma lo sospetta: «So per certo che la sua era stata una richiesta fatta già precedentemente ad altre ragazze della Casa tutte ovviamente single: di impiantare una finta paparazzata».

Visualizza questo post su Instagram it was nice last night Madame Un post condiviso da Gaetano Arena (@gaetanoarena) in data: 25 Nov 2019 alle ore 5:34 PST





