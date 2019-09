Gaetano Arena “Erica Piamonte? Mai più rivista”/ “Sono single. Corona? L’amico che..”

Gaetano Arena, discusso concorrente del Grande Fratello 16 per le dichiarazioni fatte su un momento d’intimità vissuto con Erica Piamonte, in un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine “Lei”, è tornato a parlare della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia. Gaetano che si sta dedicando ad altri progetti lontano dal mondo della televisione, all’interno della casa, aveva avuto un flirt con Erica Piamonte che, in questi giorni, si è scagliata contro Taylor Mega. Un flirt, quello tra Arena e la trentenne toscana che non ha avuto un seguito. “Fuori dalla casa ci siamo rivisti e ci siamo detti un po’ di cose. Ma io sono del parere che per capire se si possa andare d’accordo o meno sia necessario passare del tempo insieme” – spiega Gaetano che poi aggiunge – “Abbiamo avuto un po’ di tempo per noi subito dopo la finale del Grande Fratello. Poi non ci siamo più rivisti per volere di Erica”.

GAETANO ARENA: “SONO SINGLE. FABRIZIO CORONA MIGLIOR AMICO CHE SI POSSA AVERE”

Entrato nella casa del Grande Fratello con la fama del playboy, Gaetano Arena dichiara di essere ancora single, ma di avere diverse distrazioni. “Diciamo che sono single, ma mi diverto. Sono in cerca dell’amore” – spiega a Lei per poi sul tipo di amore che sta cercando aggiunge – “un amore che mi travolga perchè le cose piatte non mi piacciono. Cerco qualcosa che mi faccia perdere completamente la testa”. Ma com’è la donna ideale di Gaetano? “Visto che sono molto affascinato da Hollywood potrei dire come Margot Robbie o Kendall Jenner. In verità, non ho un prototipo: il mio prototipo sono le donne“. Infine, sull’amicizia con Fabrizio Corona e su che tipo di amico sia dice: “il migliore amico che si possa sperare d’incontrare. Al di là di tutto quello che i media possano dire, è una persona estremamente generosa e di cuore“, dice.

