GAETANO ARENA/ Ha una storia con Ambra Lombardo alle spalle di Kikò Nalli?

Gaetano Arena, il bacio e quel gossip che continua ad appassionare gli amanti del trash. Dopo essere passato in sordina al Grande Fratello, il modello soprannominato Bello Sguardo dalla stessa conduttrice del reality, rimane ancora in testa dei rumors della settimana. Colpa di quel bacio sulle labbra dato ad Ambra Lombardo, fidanzata con un altro gieffino della stessa edizione, Kikò Nalli. In settimana Arena è intervenuto a Pomeriggio 5 per negare tutto, ribadendo la versione degli altri due diretti interessati. In pratica si tratterebbe solo di un bacio innocente, dato al termine di una serata al ristorante in presenza di altre persone. Lo scatto, pubblicato da Diva e Donna, solleva però diverse contestazioni e dubbi. Le parole del giornalista Carlo Mondonico nel programma di Barbara d’Urso sono ancora più scottanti: “Il problema è che lui frequenta davvero Ambra all’insaputa di Kikò, ma lui avrebbe voluto chiamare il suo paparazzo. Per quello ha aggredito Fiumara [il paparazzo Alex Fiumara, ndr]”.

GAETANO ARENA, LE PAROLE DI MANILA GORIO

In base a questa rivelazione, chi pensa che Gaetano avrebbe montato il teatrino per ottenere visibilità potrebbe aver ragione. “Io ho aggredito lui perché mi hai detto ‘stai zitto, te la spacco in faccia’”, ha detto invece Gaetano per difendersi dalle accuse. “Un gran pagliaccio. Te l’ho già detto l’altra volta, devi andare al circo”, ha risposto di contro Fiumara, specificando che il giorno dello scontro fisico si trovasse a Milano per fare un servizio su qualcun altro. La paparazzata che ha messo al centro Gaetano Arena si tinge sempre più di giallo. Fra le ultime rivelazioni spunta anche Manila Gorio, che a quanto pare avrebbe ricevuto un invito da parte dell’ex gieffino per prendere parte alla messinscena. “Io ho rifiutato ovviamente. Esiste anche un audio che lo dimostra”, ha detto la conduttrice di Esclusivo TV. Gaetano si sarebbe diretto quindi verso Ambra Lombardo per il famoso bacio, solo dopo aver ricevuto il no di Manila. “Oltre a me anche Ivana Icardi era stata contattata da Gaetano per fare una paparazzata, siamo due vittime del sistema Arena”, aggiunge a Domenica live, sganciando un’altra bomba.

LE ACCUSE AD AMBRA LOMBARDO

Oggi, 17 novembre 2019, Gaetano Arena finirà di nuovo nel mirino di Kikò Nalli, di ritorno nella trasmissione di Barbara d’Urso per dimostrare le sue menzogne. Anche l’ex gieffino però non sta zitto e durante una recente ospitata a Pomeriggio Cinque ha ridimensionato il suo rapporto di amicizia con la Lombardo e il fidanzato Kikò Nalli, rivelando alcuni retroscena grazie alle parole dell’ex Giulia Napolitano: “Ce l’ho con Ambra perché ha preso in giro Kikò sin dall’inizio. Ambra ha preso in giro tutta l’Italia, fin dal primo momento. Esistono dei messaggi in cui Ambra, io li ho letti, dice frasi della serie ‘Devo entrare nella mente del telespettatore medio’. Li ha mandati a una persona che conosciamo entrambi”. A suo dire tra l’altro la professoressa avrebbe tradito l’ex marito di Tina Cipollari in altre due occasioni, con un ex calciatore e con il fidanzato che ha lasciato proprio per il parrucchiere romano.



