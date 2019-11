Gaetano Arena rissa col paparazzo Fiumara/ La sua verità oggi a Pomeriggio 5

Non fa festa oggi 1 novembre Pomeriggio 5 che torna in onda con una puntata ricca di ospiti. Barbara D’Urso torna ad ospitare in uno uno dei suoi “ragazzi” del Grande Fratello 16, Gaetano Arena. Il ragazzo è stato infatti protagonista solo pochi giorni fa di una rissa con un paparazzo, finita sul web con tanto di accuse reciproche. Alessandro Fiumara, questo il nome del paparazzo in questione, ha avuto poi modo di raccontare a Il Giornale la sua versione dei fatti. “Quando ho visto la bottiglia ho avuto abbastanza sangue freddo perché arrivo dai lavori fotografici in Siria, quindi, so cosa può fare una bottiglia. Lui mi ha graffiato perché ha le unghie lunghe, ma non c’è stato altro” ha ammesso il paparazzo, avvertendo poi Gaetano Arena di stare attento ai suoi prossimi passi falsi.

Gaetano Arena, la sua versione dei fatti a Pomeriggio 5

“Ora Arena deve stare attento a quello che fa, – ha ammesso Fiumara – appena lo becco ubriaco o in giro lo spu..ano. Ora sono il suo nemico numero uno, anche se sarebbe meglio lasciarlo spegnere da solo”. E se queste sono state le parole del paparazzo, quelle di Gaetano Arena arriveranno tra poco. Ospite di Barbara D’Urso, l’ex gieffino avrà infatti modo di spiegare la sua versione dei fatti nel dettaglio in diretta tv, cercando di rendere chiaro il perché sia arrivato alle mani. C’è da sottolineare che Gaetano potrebbe anche incontrare Erica Piamonte, ex gieffina con la quale ha avuto un flirt proprio nella Casa del Grande Fratello 16. Scambieranno qualche battuta sul loro passato?

