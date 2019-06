Gaetano Arena tuona contro Erica e Gianmarco/ “Aberrante”: la Piamonte reagisce così

Gaetano Arena non ha ancora dimenticano Erica Piamonte e, soprattutto, non ha cambiato idea sul rapporto tra la trentenne toscana e Gianmarco Onestini. Dopo la finale del Grande Fratello 2019 vinta da Martina Nasoni che è sempre più vicina a Daniele Dal Moro, molti fans si aspettavano di vedere Gaetano ed Erica portare avanti la conoscenza iniziata nella casa. La 30enne, però, tornata alla vita vera, dopo aver visto alcuni video, ha deciso di prendere le distanze da Gaetano chiudendo definitivamente la loro conoscenza. Una decisione accettata da Arena che, però, di fronte ai giorni che Erica ha trascorso a Cesenatico con Gianmarco Onestini ha sbottato sui social accusando i due di portare avanti una storia solo dal punto di vista mediatico. Tra Erica e Gianmarco sembra esserci solo una bella amicizia, ma Gaetano resta convinto deooa propria idea come ha dimostrato rispondendo alle domande dei fans su Instagram.

GAETANO ARENA ANCORA CONTRO ERICA PIAMONTE E GIANMARCO ONESTINI

In una calda domenica di giugno, Gaetano Arena ha deciso di utilizzare la famosa funzione di Instagram per rispondere alle domande dei fans. Tra un complimento e l’altro non sono mancate le domande su Erica Piamonte e Gianmarco Onestini a cui Gaetano ha risposto in modo secco. “Aberrante”, ha scritto il 23enne dimostrando di non aver affatto cambiato idea sul legame tra la 30enne toscana e il fratello di Luca Onestini. Da parte sua, però, Erica sta ignorando le parole di Gaetano. Ieri, infatti, si è concessa una domenica al mare dove si è rilassata in compagnia di alcune persone amiche e lo stesso ha fatto Gianmarco che si è concesso qualche giorno al mare insieme al frateo Luca. Gaetano, dunque, riuscirà a mettersi il cuore in pace? I suoi sostenitori sperano di sì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA