Gaetano Arena Vs Taylor Mega/ Pubblicati messaggi privati: “colpa” di Erica Piamonte

Taylor Mega, in soli pochi giorni di permanenza al Grande Fratello 16, è riuscita a sollevare un vero e proprio polverone. Se da Francesca De André non si è beccata proprio complimenti per il suo avvicinamento a Gennaro Lillio, stesso trattamento la modella lo ha ricevuto da un ex gieffino. Stiamo parlando di Gaetano Arena che pare non abbia affatto gradito i consigli da lei dati ad Erica Piamonte durante la sua permanenza nella Casa. Taylor le ha infatti detto di aver ricevuto delle telefonate da parte di Gaetano volte a provarci con lei. Chiamate che Arena ha però smentito di aver fatto. “Sei veramente una vergogna perché le cose che hai detto sono assolutamente false! – ha allora replicato l’ex gieffino sui social – Hai detto che ti ho chiamata e ci ho provato con te! Mah! Adesso vi posto lo screen del messaggio che le ho inviato io”.

GAETANO ARENA PUBBLICA I MESSAGGI INVIATI A TAYLOR MEGA

Detto fatto: Gaetano Arena ha così pubblicato il messaggio privato inviato a Taylor Mega su Whatsapp. In questo l’ex gieffino le fa una richiesta molto precisa: “Fammi un solo favore Taylor. Quando entri dì a Erica di essere forte e che la sto aspettando. Sono Gaetano, il ragazzo della quale ti ha parlato più volte in settimana, almeno si tranquillizza. Ti chiedo solo questo, grazie”. Dopo ciò, Gaetano ha voluto fare un ulteriore chiarimento ai suoi follower: “Raga, voi dovete sapere la verità perché la gente spara una marea di stron*ate. Io l’ho chiamata appunto, per dirle questa cosa, ma lei mi ha riattaccato in faccia facendo finta di non sapere chi fossi”. A tali accusa, Taylor Mega ha preferito non replicare, almeno per ora…

