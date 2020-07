Gaetano Bresci/ Chi è l’uomo che uccise Umberto I di Savoia il 29 luglio del 1900?

Rai Storia torna indietro a 120 anni fa, quando alle 22 del 29 luglio 1900 Gaetano Bresci uccise il re d’Italia Umberto I di Savoia. Verrà mandato in onda allo stesso orario, sul canale 54 del digitale terrestre, un documentario dal titolo “Gaetano Bresci L’anarchico venuto dall’America”. Questi sparò quattro colpi di pistola, qualcuno dice tre, nei confronti del Re mentre questi era di rientro a casa dopo aver ammirato un saggio di ginnastica. L’uomo visse alcune ore di agonia per poi morire senza possibilità di salvezza. Il documentario è stato fatto a Prato da Gabriele Cecconi e racconta con particolari che passò alla storia per questo atto veramente terribile.

Gaetano Bresci, dopo l’attentato il suicidio?

Attorno alla figura di Gaetano Bresci c’è stato anche un velo di mistero per quanto riguarda la morte e non solo per gli spari che uccisero Umberto I di Savoia. L’uomo scomparve il 22 maggio del 1901 nel carcere di Santo Stefano, una morte misteriosa che portò a parlare del suicidio. Una cosa a cui furono in pochi a credere tra cui il primo revisionista del fatto, l’ex presidente della Repubblica Sandro Pertini che fu rinchiuso nello stesso carcere molti anni dopo per motivi totalmente diversi. Sono diversi i grandi registi che hanno dedicato attenzione a Bresci da Sergio Leone che con Marcello Mastroianni protagonista avrebbe voluto fare un film della sua storia fino a Jim Jarmush che lo citò nel suo Paterson.



