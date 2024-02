Gaetano Castelli, chi è lo scenografo di Sanremo 2024?/ Spettacolari scenografie hanno la sua firma

Gaetano Castelli, un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo

Gaetano Castelli è considerato uno dei più importanti scenografi del mondo. La sua carriera inizia già nel 1964, anno in cui dà vita ad un percorso creativo e professionale che lo porterà a firmare scenografie che hanno segnato un’epoca nel mondo della tv e dello spettacolo. Tra le sue realizzazioni più importanti, oltre alle scenografie del Festival di Sanremo, possiamo citare la scenografia del primo Telegiornale a colori e le ambientazioni di grandi show televisivi come Canzonissima, Studio 80, Palcoscenico, Al Paradise, numerose edizioni di Fantastico e appunto il mitico Festival di Sanremo.

Nel corso della sua lunga carriera, Gaetano Castelli ha collaborato con grandi nomi della scena artistica italiana, da Pavarotti a Benigni, da Fiorello a Celentano, da Bonolis a Morandi fino a Panariello. I suoi successi sono stati riconosciuti anche a livello internazionale, con tanti premi importanti all’attivo. Questa sera, mercoledì 7 febbraio, Gaetano Castelli sarà ospite d’onore al Festival di Sanremo 2024 per ricevere il premio della città di Sanremo, in riconoscimento alla sua lunga carriera.

I ‘segreti’ di Gaetano Castelli: “Palco di Sanremo 2024 progettato on cura per integrare luci e disegno senza ledwall”

Il suo legame con la kermesse sanremese, d’altra parte, è profondamente segnato. Quest’anno Gaetano Castelli, con la collaborazione della figlia, ha firmato la sua ventiduesima scenografia, la quinta con Amadeus come direttore artistico e conduttore. L’ambientazione, ispirata ai motivi floreali in omaggio al festival dei fiori, è caratterizzata da curve sinuose che avvolgono lo spettatore in un’atmosfera magica e avvolgente.

“Il palco è stato progettato con cura per integrare luci e disegno scenografico senza l’uso di ledwall”, ha raccontato Castelli alla vigilia della kermesse, sottolineando la sua continua ricerca dell’eccellenza artistica e tecnologica. “Questa è una battaglia che sto conducendo da tempo, quella di eliminare i ledwall, e finalmente qui non ce ne sono. Le luci incorporate nel progetto si accendono delicatamente quando il palco è poco illuminato, evidenziando la bellezza del design scenografico”, le sue parole.

