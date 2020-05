Gaetano Castrovilli/ Bofisè: “Rimarrà in Viola, deve ancora maturare” (esclusiva)

Pubblicità

A soli 23 anni Gaetano Castrovilli sta già facendo innamorare tutta Firenze: centrocampista di notevoli qualità tecniche il giovane pugliese potrebbe anche diventare una bandiera della Fiorentina nei prossimi anni. Sempre che la dirigenza dei gigliati riesca a trattenerlo a sè a lungo: non è infatti mistero che lo stesso Castrovilli sia entrato nelle mire di diversi top club italiani in vista della prossima sessione di calciomercato. E come dare torto se vediamo i numeri segnati dal giovane centrocampista, che pure ha ricevuto un forte attestato di stima dal tecnico della Nazionale italiana Mancini, che lo già schierato contro la Bosnia nella sfida dello scorso novembre. Per parlare di Gaetano Castrovilli anche in chiave mercato abbiamo sentito l’operatore di mercato Giuseppe Bofisè: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Castrovilli uomo mercato 2020? Credo che in effetti sia troppo presto perchè questa cosa avvenga visto che Castrovilli è alla prima stagione alla Fiorentina. Ha fatto un campionato importante ma non mi sembra ancora uomo mercato 2020.

Cosa manca perchè lo divenga? Se andasse in un grande club italiano sarebbe chiuso probabilmente, sarebbe quindi ideale che rimanesse alla Fiorentina anche il prossimo campionato. Potrebbero essere gli Europei nel 2021 a confermare ancora di più le sue qualità tecniche e a farlo diventare un uomo mercato.

Lo considera già un campione? Lo considero un ottimo giocatore che deve fare un suo percorso di maturazione. Non credo che si possa considerare già un campione.

Potrebbe quindi rimanere a Firenze… La Fiorentina anche attraverso il suo presidente Comisso e una società che punta in alto sogna grandi traguardi. Una Fiorentina che si pone quindi obiettivi di primo livello. Castrovilli così potrebbe rimanere a Firenze.

Non potrebbe essere il giocatore bandiera della Fiorentina del futuro? Potrebbe essere perchè no, non è una cosa da escludere nei prossimi anni.

Solo Inter e Juventus per lui nel caso partisse? In questo momento sono le società, i club in Italia che possono permettersi un grande esborso economico per avere Castrovilli.

E se invece finisse in qualche top club europeo… No è troppo presto perchè possa finire all’estero, in qualche top club europeo.

Tecnicamente come lo giudica? Una mezzala, una tipica mezzala molto valida, molto forte, di ottimo livello tecnico.

(Franco Vittadini)



