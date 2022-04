Gaetano Castrovilli, infortunio choc ginocchio/ Legamenti e menisco ko “Sarà operato”

Gravissimo infortunio al ginocchio per Gaetano Castrovilli, numero 10 della Fiorentina, costretto a un lungo stop dopo quanto accaduto sabato scorso sul manto erboso dello stadio “Artemio Franchi” di Firenze nel corso del match che ha visto i viola imporsi sul Venezia per 1-0. Il giocatore ha infatti rimediato la lesione del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco esterno del ginocchio sinistro.

Questa la nota stampa diffusa dal club del presidente Rocco Commisso: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Gaetano Castrovilli è stato sottoposto nella mattinata di oggi ad accertamenti strumentali a seguito dell’infortunio riportato durante la gara di campionato Fiorentina-Venezia di sabato scorso. Gli esami diagnostici eseguiti hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco esterno del ginocchio sinistro. Tali lesioni necessitano di intervento chirurgico ricostruttivo che verrà effettuata nel corso dei prossimi giorni”.

GAETANO CASTROVILLI, INFORTUNIO E LUNGO STOP: “GRAZIE A TUTTI COLORO CHE MI STANNO RIEMPIENDO DI AFFETTO”

Il campione d’Europa (Gaetano Castrovilli ha fatto parte della spedizione azzurra guidata da Roberto Mancini e capace di centrare la vittoria degli Europei 2020, ndr), ha rimediato tre infortuni differenti. Superato il contraccolpo psicologico, Castrovilli ha inteso pubblicare sul proprio profilo Instagram un post teso a dire grazie a tutti coloro che gli sono vicini in questo momento così complicato per la sua carriera.

Il giovane ha scritto sulla sua bacheca esattamente quanto segue: “Voglio ringraziare di cuore tutte le persone che da sabato sera mi stanno riempiendo di messaggi e di affetto, che si aggiungono a quelli della mia famiglia e del mio staff. Ringrazio la Fiorentina, i miei compagni e tutti i tifosi viola per il sostegno: tutto questo affetto mi dà una carica incredibile per tornare il prima possibile in campo. Il calcio è la vita: non vedo l’ora di tornare a danzare sul quel prato verde! Un abbraccio a tutti e grazie davvero di cuore”.

