Gaetano Curreri cade sul palco/Video, il frontman degli Stadio in ospedale, come sta?

La felicità e la gioia delle scorse ore ha lasciato spazio alla paura e all’ansia e tutto perché durante la data zero del nuovo tour degli Stadio, lo Stadio Mobile – Live 4.0″, il frontman Gaetano Curreri è caduto sul palco rovinosamente. Il nuovo tour della band ha preso il via da Castelraimondo (Macerata) proprio ieri sera e mentre sui social arrivavano foto e video di fan urlanti e pronti a cantare sulle note delle canzoni più famose degli Stadio, Gaetano Curreri è caduto accidentalmente lasciando tutti con il fiato sospeso. Ebbene sì, Curreri non è riuscito subito a rialzarsi e il concerto è stato interrotto intorno alle 23.00, quasi al termine della serata. I primi a soccorrere il cantante 66enne sono stati i volontari della Cri di Camerino e da un medico presente in sala ed è stato subito tutto protetto da un paravento per evitare che i presenti facessero foto e video durante i soccorsi.

LE PAROLE DI GAETANO CURRERI

Subito dopo la caduta di Gaetano Curreri, sulla pagina Facebook ufficiale degli Stadio si leggeva: “Ciao a tutti, vogliamo tranquillizzarvi sulle condizioni di salute di Gaetano, è stata una caduta accidentale che non ha riportato gravi conseguenze. Vi terremo aggiornati, grazie per l’affetto dimostrato. STAFF“. Le vere novità però sono arrivate poco fa direttamente dall’ospedale in cui Curreri è stato ricoverato ieri sera trasportato dall’ambulanza. Lui stesso ha usato Instagram per pubblicare un video in cui rassicura i fan dando loro appuntamento alla prossima data del concerto (previsto per il 13 giugno a Capistrello) dicendo: “Io sono un grande ballerino e per questo capita, anche Bolle cade. Sto leggendo i vostri messaggi e mi danno molta carica. Ci vediamo presto…“.

Ecco il video pubblicato su Instagram:





