Gaetano Curreri, noto per essere il leader degli Stadio, ha cominciato la sua carriera nelle balere e nelle sale da ballo di Modena, cominciando a mettersi in mostra con un talento sicuramente fuori dal normale: la famiglia, di origini siciliane, si era trasferita proprio in Emilia Romagna, dove Gaetano ha cominciato a cantare. Lì Gaetano ha cominciato a fare musica, incontrando, durante i suoi primi anni d’attività, un giovanissimo Vasco Rossi. I due hanno cominciato a collaborare, fondando insieme Punto Radio a Bologna, una delle prime radio libere.

Gaetano Curreri chi è, è sposato con Alessandra/ Nel 2021 è stato colpito da un infarto sul palco

I due hanno lavorato insieme per diversi anni: una collaborazione fortunata che ha portato a diversi successi per entrambi. La carriera di Gaetano Curreri, negli anni a seguire, ha vissuto un’ulteriore svolta con la conoscenza di Lucio Dalla, che lo ha scelto per prendere parte al tour Banana Republic con De Gregori, come pianista e tastierista. Sono stati anni importanti quelli nei quali Curreri ha collaborato con Lucio Dalla, scrivendo con lui anche diversi brani, come “Il sapore di un bacio” per Raf.

Gaetano Curreri, chi è/ Il matrimonio con Alessandra e i due malori subiti sul palco: ictus e infarto

Gaetano Curreri, chi è: la vittoria di Sanremo e la moglie Alessandra

Non solo grandi collaborazioni, però, nella carriera di Gaetano Curreri, che ha legato il suo nome agli Stadio, gruppo fondato nel 1981, proprio durante un tour estivo di Dalla. Con gli Stadio, Curreri ha raggiunto grandi traguardi, arrivando anche a vincere il Festival di Sanremo nel 2016 con “Un giorno mi dirai”: una vittoria, la loro, che ha segnato sicuramene il punto più alto per il gruppo.

Gaetano Curreri ha vissuto la sua intera vita professionale con al fianco la moglie, Alessandra, una donna lontana dal mondo dello spettacolo che non ha mai fatto parlare di sé, continuando a mantenere un profilo basso nonostante il mestiere del marito. I due non hanno avuto figli: un grande rimpianto che però non ha minato il loro amore, che dura da più di 40 anni.