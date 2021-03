Gaetano Curreri/ Dal tumore all’ictus: “La paura fa brutti scherzi ma…”

Getano Curreri, il leader degli Stadio, sarà tra i protagonisti dello speciale omaggio dedicato a Loredana Bertè in scena questa sera proprio su Rai1. I fan lo amano e apprezzeranno la sua presenza sul palco soprattutto alla luce del fatto che molto spesso nella vita ha dovuto battagliare per restarvi aggrappato. Gaetano Curreri, 68 anni, è originario di Bertinoro in provincia di Forlì-Cesena, ha esordito nelle balere ma poi grazie all’incontro con Vasco Rossi la sua vita è cambiata. Dal loro incontro è nata Punta Radio a Bologna e poi, come se questo non bastasse, è proprio il leader degli Stadio che lavora come arrangiatore ai primi due album del cantante di Zocca. E’ nel 1981 che fonda gli Stadio e con la canzone “Grande figlio di p*****a” conquista la vetta mentre i brani che continua a scrivere per Vasco Rossi decollano.

Gaetano Curreri ha sconfitto un tumore e un ictus…

Un connubio il loro destinato a rimanere nella storia della musica italiana ma anche in quella del rock. Gaetano Curreri finalmente tornerà sul palco per A grande richiesta ma in questi anni nella sua vita non ci sono stati solo successi ma anche due grandi e gravi problemi che lo hanno fatto rischiare grosso. In particolare, una volta ha avuto un ictus proprio mentre era sul palco ed è stato salvato da un dottore presente, mentre un’altra volta ha dovuto combattere la sua lotta contro il tumore, lotta che lui stesso ha così descritto a Vanity Fair: “nell’imprevedibile a cui si è sempre impreparati, c’è da allungare le braccia e sperare che dall’altra parte si finisca in buone mani”.



