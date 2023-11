GAETANO DE CARO ELIMINATO DA X FACTOR 2023/ “Me lo aspettavo, ora continuerò a studiare”

Gaetano De Caro è l’eliminato della terza puntata dei Live di X Factor 2023. Dopo avere superato il ballottaggio alla seconda puntata, non è riuscito a fare lo stesso contro gli Stunt Pilots. I giudici Fedez, Morgan e Dargen D’Amico non hanno avuto dubbi. L’artista del roster di Ambra Angiolini era meno pronto a calcare questo palcoscenico rispetto alla band, anche in virtù della tenera età. L’ultima performance, quella sulle note di Born this way, non ha convinto il pubblico. Probabilmente la sua giudice ha osato eccessivamente con l’assegnazione e il diciassettenne ne ha pagato il caro prezzo, dovendo abbandonare il sogno di arrivare in finale.

“Sapevo che sarebbe successo, lo immaginavo. È stato comunque stupendo, devo ringraziare Ambra e tutti i giudici”, ha ammesso dopo l’eliminazione. Ora il diciassettenne tornerà alla sua vita quotidiana, ma continuerà a inseguire il sogno di diventare un artista professionista. Anche la conduttrice Francesca Michielin gli ha augurato il meglio: “Mi sono rivista molto in te, anch’io ero così piccola quando ho partecipato a X Factor”.

Gaetano De Caro non è ancora riuscito a spiccare il volo ad X Factor 2023. Performance sempre ben fatte da un punto di vista tecnico, ma poco convincenti sul piano interpretativo. Era successo “La mente torna” del duo Mogol/Battisti, poi di nuovo con “Dancing On My Own”. Il diciassettenne pugliese sembra ancora acerbo da questo punto di vista, ma non è detto che non possa maturare già ad X Factor 2023. Dovrà seguire i consigli dei coach, che gli hanno suggerito di lavorare sull’interpretazione. La settimana scorsa si è salvato per un soffio al ballottaggio, superando Asia grazie al meccanismo del televoto.

“Dedico questo percorso a mio padre, venuto a mancare pochi mesi fa, a tutte le persone che mi stanno seguendo e sostenendo, alla redazione di XFactor per l’eccellente lavoro e alla mia famiglia”, ha detto entusiasta il ragazzo durante la sua esperienza televisiva. Adesso però dovrà fare un ulteriore salto per scongiurare il rischio eliminazione.

Dunque cosa è successo nella scorsa puntata di X Factor 2023? Gaetano De Caro, concorrente della squadra di Ambra, si era esibito sulle note di Dancing On My Own di Robyn, nella versione di Calum Scott. Una performance che non ha convinto appieno e che non è stata sufficiente per evitare il ballottaggio con Asia, artista del team di Fedez. L’allieva del rapper, nella seconda manche, si era esibita con ‘All The Stars’ di Kendrick Lamar con Sza.

Uno spareggio che ha finalmente chiamato in causa il pubblico che, evidentemente, ha preferito il diciassettenne, premiandolo con un risultato schiacciante. Gaetano De Caro, infatti, si è imposto con il 67% dei voti e questa sera, giovedì 9 novembre, lo ritroviamo impegnato ad X Factor 2023 con il terzo live. Come se la caverà?











