Gaetano Impellizzeri, suo cadavere trovato a Reggio Emilia/ Lo conferma test del Dna: era scomparso nel 2014

Dieci anni dopo la sua scomparsa, Gaetano Impellizzeri è stato trovato senza vita: il corpo senza vita ritrovato l’11 luglio scorso in un casolare di Castelnovo di Sotto, in provincia di Reggio Emilia, è dell’agente di commercio di cui non si avevano più notizie dal 10 febbraio 2014, dopo il suo atterraggio all’aeroporto Orio al Serio di Bergamo.

Lo ha certificato l’esame del Dna a cui è stato sottoposto il corpo dell’uomo, che quando è scomparso aveva 47 anni, ma a darne notizia è stato l’avvocato Giuseppe Accordo in un comunicato scritto insieme alle figlie dell’agente, Alessia ed Eleonora Chiara Impellizzeri, le quali avevano messo a disposizione il materiale biologico per consentire l’esame del Dna, effettuato dal Ris di Parma. Il legale, però, ha fatto sapere che si riserva di rendere altre dichiarazioni dopo che avrà visionato il fascicolo dell’inchiesta sulla scomparsa, vicenda di cui in questi anni si è occupato il programma tv “Chi l’ha visto?“, trasmesso dalla Rai.

LE INDAGINI DOPO LA SCOMPARSA DI GAETANO IMPELLIZZERI

Sulla scomparsa di Gaetano Impellizzeri indagano i carabinieri di Reggio Emilia, in particolare il suo nucleo investigativo col coordinamento della procura. Tre le persone finite sul registro degli indagati per omicidio con occultamento di cadavere. L’ipotesi è che il delitto sia stato compiuto con un’arma da fuoco. La svolta nell’indagine è stata impressa grazie alla testimonianza di un pentito, le cui parole hanno portato i carabinieri a spostare la loro attenzione su una campagna, in particolare il giardino di un casolare che appartiene a persone che sono estranee all’inchiesta.

Nella mattinata dell’11 luglio scorso è stato, quindi, effettuato un controllo tramite uno scanner a ultrasuoni che ha consentito di scoprire il corpo, che poi si è rivelato essere di Gaetano Impellizzeri, a circa mezzo metro di profondità. Il cadavere era stato trovato all’interno di un sacco. Tra le varie piste accreditate anche quella di possibili problemi economici dell’agente, il quale forse stava provando ad avviare un nuova attività nell’ambio del commercio di auto.











