GAETANO MIGLIACCIO, CHI E’ FIDANZATO GIOVANNA SANNINO/ A Verissimo confessa: “È puro e gentile”

Giovanna Sannino del fidanzato Gaetano Migliaccio ha parlato nella puntata di oggi di Verissimo, sabato 20 aprile 2024. L’attrice di Mare Fuori raggiante ha confessato: “Sono innamorata tantissimo, io dico che lui è un uomo gentile, di altri tempi sembra uscito da un film dell’800. Quando ho incontrato Gaetano io non ero in un momento felice a livello sentimentale ed emotivo, uscivo da una storia che mi aveva cambiata, era stata importante nel bene e nel male ma mi aveva raffreddata ma non ero pronta ad un nuovo amore anche perché ero convinta che non lo sapevo cercare perché cercavo sempre amori sbagliati che mi facevano soffrire.”

“Lui invece ha avuto tantissima pazienza e mi ha corteggiato per più di cinque mesi.” ha continuato così la sua storia d’amore con il fidanzato Gaetano Migliaccio, Giovanna Sannino Ognuno dovrebbe avere un Gaetano nella propria vita perché è una persona pura e mi ha insegnato che non è necessario avere un amore accanto però quando lo hai ti fa crescere, ti innalza lui veramente mi sta insegnando ad essere la parte migliore di me.” (Agg. di Liliana Morreale)

Giovanna Sannino e Gaetano Migliaccio uniti da Mare Fuori

Gaetano Migliaccio è il fidanzato di Giovanna Sannino: dall’incontro sul set della serie cult Mare Fuori alla grande storia d’amore! Proprio così, Carmela e Salvo, due dei protagonisti della serie di successo “Mare Fuori”, si sono innamorati proprio sul set. Un incontro che ha cambiato le loro vite, visto che non si sono più lasciati e formano una coppia solida ed innamorata. Sui social l’attrice gli ha dedicato una serie di post scrivendo parole di grande amore per il compagno. Nella serie i due sono legati da un rapporto di parentela, essendo lui il cugino di Edoardo Conte, ma nella vita reale formano una coppia!

L’incontro tra i due è avvenuto proprio sul set della serie come ha rivelato l’attrice in occasione di una intervista rilasciata a The Wom. Qualche anno fa sui social, in occasione della laurea, l’attrice ha scritto: “A te che pensi sempre a me per prima, mi hai dato tutto in cambio niente. Niente indietro hai mai voluto”. Pronta la risposta di lui: “ammore e niente cchiù”.

Giovanna Sannino: “Gaetano Migliaccio è il mio girasole”

L’attrice napoletana raccontò di aver sempre trovato un porto sicuro in lui che le è stato accanto nei momenti più duri. Essendo entrambi attori, hanno molte cose in comune: “Condividiamo gli stessi problemi, gli stessi tormenti e gli stessi successi. Solitamente tra attori si crea tante volte competizione: io invece ho trovato una persona che mi ha sostenuta per tutti e cinque i mesi di riprese quest’estate e che ha trascorso le nottate insieme a me a studiare”.

Con una Instagram story, Giovanna Sannino provò a spiegare il forte amore che prova per il fidanzato. “Gaetano per me è un girasole, qualcuno che è riuscito a riscaldarmi il cuore senza alcuna pretesa. Qualcuno di cui potermi fidare, a cui potermi affidare. È sicurezza e tanta tenerezza, è un’anima buona, ma soprattutto rara. È un vortice che ti porta con sé, senza sballottolarti. È una nuova possibilità, è forza. Ha risvegliato le emozioni che erano state congelate dall’apatia. Prima donandomi serenità, poi versando dell’oro nelle mie ferite”, le parole a corredo di un’immagine dell’attore.

