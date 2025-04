Giovanna Sannino e Gaetano Migliaccio saranno presto marito e moglie. Parliamo di due attori noti al pubblico per la loro partecipazione alla serie di successo Mare Fuori. Lei è Carmela, la moglie di Edoardo Conte e ora braccio destro di Rosa Ricci; lui lo abbiamo conosciuto nei panni di Salvo, cugino di Edoardo. Un amore che sarebbe stato impossibile nella serie, che è invece scoppiato nella vita vera. Giovanna e Gaetano si sono conosciuti proprio sul set di Mare Fuori, e poco dopo è scoccata la scintilla dell’amore.

Una scintilla che si è trasformata in una importante relazione, che ha portato Gaetano a fare il grande passo: quello di chiedere Giovanna come sua sposa. La proposta di matrimonio è arrivata durante il 25esimo compleanno dell’attrice, festeggiato ieri e a tema ‘Mamma Mia!’. Al momento della torta, l’attore si è inginocchiato e, in modo canonico, ha chiesto alla fidanzata la mano, con tanto di anello.

La proposta di matrimonio di Gaetano Migliaccio a Giovanna Sannino di Mare Fuori

Nel video pubblicato dallo stesso Gaetano Migliaccio nelle storie di Instagram, è presente anche il romantico e toccante discorso fatto alla fidanzata al momento della proposta: “Questo è stato un anno difficile, pieno di incertezze, io però una certezza l’ho trovata e sei tu, il nostro amore è stato una delle cose più forti che si potesse mai vivere”. Emozionata e incredula, Giovanna ha risposto un timido sì per poi abbracciare e baciare il fidanzato. Una scena che è stata accolta con urla di gioia ed emozione da parte dei presenti alla festa, tra i quali c’era anche Maria Esposito, l’attrice di Rosa Ricci di Mare Fuori, nonché grande amica di Giovanna Sannino.