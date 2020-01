Gaetano, nuovo corteggiatore di Sara Amira/ Uomini e Donne: “i suoi occhi mi hanno..”

Gaetano è un nuovo corteggiatore del trono classico di Uomini e Donne. Biondo e napoletano ha conquistato subito Sara Amira che, pur avendo un debole per i ragazzi mori, ha ammesso di essere stata molto colpita dal fascino del napoletano biondo. 28 anni, pur avendo origini campane, Gaetano vive da otto anni a Shangai. Da sempre amante della cultura orientale, dopo aver viaggiato molto per lavoro avendo un passato nel mondo della moda, ha deciso di fermarsi stabilimente a Shangai dove sta per aprire un bar. Bello e sicuro di sè, Gaetano è arrivato in studio con buone intenzione, determinato a conquistare la tronista e a mettere in difficoltà Sonny di Meo e Giuseppe, i corteggiatori con cui è più volte uscita Sara.

GAETANO, NUOVO CORTEGGIATORE DI SARA AMIRA

A colpire Gaetano è stata la bellezza di Sara. In particolare, il corteggiatore ammette di essere stato messo ko dagli occhi di Sara. “Vedo in lui un ragazzo determinato e ambizioso e poi mi ha colpito perchè abbiamo tantissime cose in comune”, afferma Sara. “Gaetano cosa ti piace di lei?”, chiede Maria De Filippi. “Abbiamo tante cose in comune. E’ una ragazza piena di valori, che ha viaggiato, ha conosciuto il mondo quindi ha una mentalità molto aperta. Ci siamo conosciuti, ho avuto modo di parlare con lei, ci siamo divertiti e abbiamo passato del bel tempo insieme. Lei mi piace esteticamente. Ha un bellissimo sorriso e ha degli occhi che mi hanno catturato dal primo momento che l’ho incontrata”, spiega il corteggiatore.

