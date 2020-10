Gaetano Salvi nuovo fidanzato Gabriel Garko?/ Chi è: l’amore per Napoli e la mamma…

Gaetano Salvi è il nuovo fidanzato di Gabriel Garko? L’attore a Verissimo ha annunciato di avere un nuovo amore nella sua vita, ma non ne ha specificato l’identità: “Sto frequentando una persona con cui mi trovo molto bene. È una storia appena iniziata”. Dopo il coming out al Grande Fratello Vip 5 e il racconto nel salotto di Silvia Toffanin, il 48enne è stato fotografato con un ragazzo sconosciuto, di cui ora si sa l’identità. Si tratta appunto di Gaetano Salvi, 23enne di Torre Annunziata che da anni si è trasferito a Somma Lombarda e lavora all’aeroporto di Milano Malpensa. Stando a quanto riportato da Vanity Fair, il giovane sarebbe cresciuto proprio col mito di Gabriel Garko. Lontano dal mondo dello spettacolo, ma attivissimo sui social, Gaetano Salvi pubblica selfie e altre sue foto. Nessuna, però, al momento in compagnia di quello che si ritiene essere il suo nuovo compagno. Le uniche foto disponibili dei due insieme sono quelle pubblicate dal settimanale Chi. Gaetano Salvi comunque potrebbe essere entrato nella vita di Gabriel Garko proprio al momento giusto.

GAETANO SALVI, CHI È: LAVORA A MILANO MA AMA NAPOLI E…

Dopo lo “scoop” di Chi, Gaetano Salvi è cliccatissimo sui social. Qualche informazione in più sul suo conto la fornisce Bigodino.it, spiegando che il lavoro all’aeroporto di Milano Malpensa rappresenta uno sbocco ideale per i suoi studi, visto che il giovane si è diplomato presso la Airport Handling SPA, una società che fornisce servizi di assistenza a terra negli scali di Milano Malpensa e Milano Linate. Anche se vive a Milano, Gaetano Salvi resta profondamente innamorato della sua terra natia, Napoli. Infatti, sui social pubblica spesso foto in cui è ritratto con il capoluogo partenopeo a fare da splendido sfondo. Inoltre, il giovane evidenza spesso l’amore per la sua famiglia, in particolare per sua madre. Su Instagram, infatti, ha condiviso foto e Stories che li ritraggono insieme. Infine, ha due tatuaggi: una scritta in greco sul braccio sinistro e un cuore sull’avambraccio destro. Il suo invece potrebbe essere di Gabriel Garko, visto che è considerato il nuvoo fidanzato dell’attore fresco di coming out.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gaetano Salvi (@gaetano.salvi) in data: 6 Ago 2020 alle ore 11:00 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA