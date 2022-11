Gaffe a Pomeriggio 5: “Sono illibato” ma vuole dire allibito/ Barbara D’Urso spiazzata dall’ospite in diretta

Pomeriggio 5, gaffe in diretta del figlio dell’uomo segregato dalla moglie

Gaffe esilarante durante un servizio che di divertente ha ben poco nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso, nella prima parte del programma come sempre dedicato alla cronaca, torna a parlare del caso dell’uomo di 84 anni costretto dalla moglie a vivere in uno sgabuzzino. L’uomo, segregato, era costretto inoltre a vivere con 5 euro al giorno e una tazza di latte alla sera. Una situazione andata avanti per anni, fino a quando il figlio non ha scoperto tutto e lo ha salvato da quelle terribili condizioni.

“Illibato” al posto di ‘allibito’: interviene Barbara D’Urso

È proprio lui, Alessandro, ad essere oggi intervistato da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 sul caso che riguarda i suoi genitori, ed è proprio lui a commettere la gaffe poi diventata virale sul web. La conduttrice ha aperto la parte dedicata al caso, ricordando ad Alessandro che nella puntata di ieri è stata ospite sua madre: “Tu hai seguito quello che ha detto?”, chiede la D’Urso, “Sì”, replica l’ospite, aggiungendo “Sono rimasto illibato!” Compresa la gaffe, la D’Urso, inizialmente perplessa, lo corregge: “Illibato? Immagino volessi dire ‘allibito'”. Lui conferma e si scusa, ma sul web la gaffe è già diventata virale. (Qui il video dell’intervista)

SONO RIMASTO ILLIBATO

– Allibito vorresti dire…

… ALLIBITO CHIEDO SCUSA

– Illibato è un’altra cosa 💀 #Pomeriggio5 — ☕️ (@threeamxiety) November 17, 2022

