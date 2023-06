Gaffe agli europei di atletica 2023: coro anti-juventus allo stadio/ Video, tifosi bianconeri indignati

Gaffe clamorosa durante gli Europei a squadre di atletica, evento record visto che per la prima volta l’Italia si è aggiudicata lo scettro: è stato suonato un coro anti Juventus per festeggiare. L’episodio, documentato dalle principali testate online a cominciare da quella del Corriere della Sera, arrivando fino a Tuttosport, è avvenuto in quel di Chorzow, in Polonia, dove si stava disputando l’evento,

Un successo davvero memorabile per il team azzurro al punto che, per celebrare la festa, gli altoparlanti del Silesian Stadium, hanno diffuso il brano dei Ricchi e Poveri ‘Sarà perché ti amo’, canzone amatissima non soltanto nel nostro Paese ma anche in Italia, una hit senza tempo che ancora oggi fa ballare milioni di persone. Fin qui nulla di strano ovviamente, ma la versione mandata in filodiffusione allo stadio era quella riveduta e corretta dai tifosi anti-juventini. Invece quindi del passaggio classico: “Stringimi forte e stammi più vicino, Se ci sto bene, Sarà perché ti amo”, si è sentito “Stringimi forte e stammi più vicino, e chi non salta è un gobbo juventino”.

GAFFE EUROPEI ATLETICA, CORO ANTI JUVENTUS: L’EPISODIO DOPO IL MATRIMONIO DI BASTONI

Una gaffe clamorosa che ovviamente ha fatto il giro del web e dei social, e che ha creato non poca indignazione fra i tifosi della Juventus, che si sono sentiti presi di mira per l’ennesima volta in questa stagione travagliata che non sembra voler finire mai.

Tra l’altro quello dello stadio di Chorzow, è un siparietto spiacevole che giunge in concomitanza con un altro che ha fatto arrabbiare notevolmente i supporters della Vecchia Signora, leggasi quello avvenuto durante il matrimonio del giovane difensore dell’Inter, Bastoni. Il ragazzo è stato immortalato mentre alle sue nozze saltava e cantava “Chi non salta è juventino”, filmato che anche in questo caso è divenuto virale sui social. Molti i commenti fra i tifosi juventini, come ad esempio chi scrive “Anche quando si sposano pensano alla Juve”, ma anche “Cosa farebbero senza di noi?”.

