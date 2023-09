Gaffe al Grande Fratello 2023: Fiordaliso canta in playback/ “Imbarazzante, non sanno neanche le parole”

La seconda puntata in diretta del Grande Fratello 2023 ha visto avvicendarsi numerosi nuovi concorrenti, tra cui la celebre cantante Firodaliso, che si è resa protagonista (forse involontaria) di una gaffe. A notarla sono stati i tantissimi spettatori che hanno commentato, per tutta la serata, la diretta sui social, criticando pesantemente l’accaduto che si sarebbe potuto coprire piuttosto facilmente. L’ingresso della cantante Fiordaliso nella casa del Grande Fratello 2023 è stato accolto con grande facilità dai concorrenti, che eccezionalmente sono stati invitati ad uscire un attimo dalla porta rossa per raggiungere l’esterno, dove li attendeva la nuova inquilina. Lì, tutti assieme, si sono prodigati in un’esibizione della canzone “Non voglio mica la luna”, che ha consacrato la cantante agli annali della musica italiana.

La gaffe al Grande Fratello 2023: Fiordaliso canta in playback

Proprio durante l’esibizione che avrebbe dovuto accogliere in grande stile Fiordaliso nella casa del Grande Fratello 2023 è avvenuta l’ilare gaffe, immediatamente notata e ribattuta sui social. Signorini, infatti, parlando con i concorrenti, ancora ignari dell’ingresso della celebre cantante, ha mostrato una clip in cui ognuno di loro, a varie riprese, canticchiava una qualche canzone. Così, per creare il gioco il conduttore ha chiesto a tutti i gieffini di cantare “Non voglio mica la luna”, facendogli comparire vicino l’autrice originale del pezzo.

Fiordaliso, sulla passerella del Grande Fratello 2023, ha preso un microfono posizionandolo, almeno inizialmente, davanti alla bocca per cantare la sua celebre hit. Sui social, però, si è notato subito l’arcano, ovvero che sembrava evidente che non stesse cantando veramente. Insomma, il reality averebbe utilizzato il playback, come spesso accade nelle trasmissioni televisive, ma nessuno avrebbe fatto veramente nulla per nasconderlo. La stessa Fiordaliso, durante l’esibizione al Grande Fratello 2023, ad un certo punto ha allontanato il microfono dalla bocca, rendendo palese il playback, per poi cercare, goffamente, di recuperare l’accaduto. Molti fan del Grande Fratello 2023, che hanno notato la gaffe, l’hanno definita “imbarazzante” e “clamorosa”, sottolineando anche come molti tra i concorrenti non sapessero le parole della canzone.

