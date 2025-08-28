Clamorosa gaffe di Alessandro Greco a UnoMattina Estate: fuori onda mandato per errore (VIDEO): autore: "Che figura di mer*a"

Gaffe Alessandro Greco a UnoMattina Estate: trasmesso in tv per errore un fuori onda da tagliare (Video)

Nelle scorse ore è andata in onda una clamorosa gaffe a UnoMattina Estate, il programma del mattino di Rai 1 condotto da Alessandro Greco e Carolina Rey. Durante la presentazione di un blocco il conduttore ha avuto delle difficoltà e ha chiesto di interrompere le registrazioni e di ripetere la scena, peccato però che sia andata in onda per intera e senza tagli anzi con in sottofondo il commento di un autore che ha sottolineato la figura barbina. Insomma più che il bello della diretta il brutto di non aver controllato bene la registrazione prima della messa in onda.

Scendendo nel dettaglio, nella puntata di oggi di UnoMattina Estate, giovedì 28 agosto 2025, dopo la rubrica di Domenico Marozzi la linea è passata ad Alessandro Greco per la rubrica Libri da mangiare, a questo punto però che il conduttore sia andato in confusione durante la presentazione degli ospiti e per questo ha chiesto agli autori di rifare la scena: “Da capo scusatemi, evidentemente sono arrivato…facciamo da capo, abbiate pazienza” peccato però che la scena, anziché essere stata tagliata è stata mandata in onda integralmente senza nessun taglio o aggiustamento.

Il bello della dire… ah no.

È andato in onda così come lo vedete. pic.twitter.com/yymEd0pbYq — LALLERO (@see_lallero) August 28, 2025

Clamaroso errore a UnoMattina Estate, in onda errore di Alessandro Greco: autore sbotta: “Che figura di m…”

E non è tutto perché a rendere più clamorosa la gaffe di Alessandro Greco a UnoMattina Estate è anche il commento in sottofondo di autore che lo si sente chiaramente esclamare: “Che figura di mer*a” Inutile dire che la gaffe ed il fuori onda del programma in poco tempo sono diventate virale sul web ed il video in questione sta diventando virale con tanto di commenti ironici e sarcastici del web. Su X, infatti, si legge: “La seconda faceva schifo comunque” “Che meraviglia” altri invece hanno rivelato la loro relazione per il fatto che il programma non è in diretta: “Quindi abbiamo scoperto che ci sono dei blocchi registrati!?!” Mentre altri si lamentano del fatto che ad agosto inoltrato vadano in onda ancora programma registrati e non totalmente in diretta.

