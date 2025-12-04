Un Professore 3, dibattito sui social dopo delle scritte sui muri apparse nel corso della quarta puntata: presunta gaffe e replica di Damiano Gavino.

Il successo di Un Professore 3 consacra ulteriormente la scelta consapevole e oculata dei temi trattati, della sceneggiatura per ogni singolo personaggio e delle dinamiche che in questi anni hanno incollato al teleschermo milioni di appassionati. Anche i prodotti vincenti, però, possono mostrare dei punti deboli che oggi – con l’avvento dei social – vengono puntualmente posti all’attenzione tra polemiche e discussioni. La serie tv con Alessandro Gassmann è infatti finita al centro del dibattito a causa di una presunta gaffe nella quarta puntata dove, in un frame, si vede in modo piuttosto nitido una scritta sui muri che recita: “Manuel bisessuale”.

La presunta gaffe della scritta sul muro durante la quarta puntata di Un Professore 3 ha, come anticipato, alimentato le discussioni sui social. Come riporta Fanpage, diverse fazioni si sono messe in evidenza con pensieri opposti e alla ricerca della verità su quel ‘Manuel bisessuale’ tra il casuale e il voluto. Per alcuni potrebbe essersi trattato di un ‘ester egg’ dato che il personaggio omonimo ha avuto sia una relazione con un ragazzo che con una ragazza, dichiarandosi poi totalmente eterosessuale.

Damiano Gavino, alias Manuel in Un Proffessore 3: “La verità sulla scritta sul muro”

Per altri, la scritta sul muro durante Un Professore 3 sarebbe invece una defaillance della produzione; data l’importanza dei temi trattati, tra cui anche la sessualità, la scritta ‘Manuel bisessuale’ andrebbe in contrasto con la meticolosa narrazione della serie tv proprio sulle questioni citate. A far chiarezza sulla vicenda è intervenuto proprio Damiano Gavino, giovane attore nei panni di Manuel nella serie tv.

In un’ampia intervista rilasciata per Virgilio Notizie, Damiano Gavino – alias Manuel in Un Professore 3 – è stato incalzato proprio a proposito della presunta gaffe della produzione con riferimento alla scritta su un muro: “Le dico la verità; su quel muro c’è scritto di tutto da quando è andata in onda la prima stagione… E’ bello che i ragazzi si incontrino lì come uno dei posti simbolo della serie”. Dunque, dalle parole dell’attore non si evince se la scelta di mostrare quella scritta sia stata voluta oppure no; al contempo, emerge la complicità dei fan e dunque non un elemento inserito da copione.



