Gagliardini alla Lazio?/ Calciomercato news, l’addio all’Inter sembra ormai vicino

Calciomercato news, Roberto Gagliardini alla Lazio la prossima estate

Il calciomercato può sempre regalare qualche sorpresa ed in queste ore dela sessione invernale sembra prendere corpo la possibilità di vedere Roberto Gagliardini alla Lazio. L’Inter ieri sera si è imposta in casa al Meazza sul Verona per 1 a 0 ma nel post partita ha dovuto fare i conti con le dichiarazioni del suo centrocampista, in scadenza di contratto a giugno 2023, ovvero al termine della stagione attualmente in corso.

Intervistato da Sky Sport, Gagliardini ha dichiarato: “Non è facile giocare poco, ma provo a fare il massimo. Era da tanto che non giocavo due gare di fila e sono felice di aver contribuito alla vittoria. Stasera siamo stati bravi a segnare subito, poi sappiamo che il Verona gioca a uomo e siamo stati lucidi a girare palla per poi andare in porta. Venivamo da 120 minuti col Parma, la vittoria è la cosa più importante. In carriera ho avuto allenatori di livello e ho creato un bagaglio che mi porterò sempre dietro. Se sono arrivato all’Inter è per la mia cultura del lavoro. Il contratto in scadenza? Non ho più intenzione di avere questo minutaggio. Mi sento di poter dare ancora tanto, ho tanta voglia di dimostrare e quindi a giugno prenderò le mie decisioni”.

Calciomercato news, Gagliardini alla Lazio come l’uruguaiano Vecino

Le chances che l’approdo di Roberto Gagliardini alla Lazio si possa concretizzare aumentano dunque con il passare delle ore in questa finestra di calciomercato invernale. Come riporta Il Corriere dello Sport, la stessa Inter avrebbe proposto il ventottenne di Bergamo ai biancocelesti così da monetizzare dalla sua partenza e non perderlo a parametro zero in estate.

Il club di Formello metida sulla bontà dell’operazione ragionando pure sull’eventualità di tesserare il giocatore appunto a giugno senza dover sborsare nulla nell’immediato, anche se l’affare sarebbe comunque a costi contenuti, così come era avvenuto con l’uruguaiano Matias Vecino lo scorso agosto. Nell’annata calcistica 2022/2023 Gagliardini ha collezionato appena 13 presenze complessive tra campionato, Champions League e Coppa Italia disputando appena 511 minuti e rimediando due cartellini gialli.

