Gai Mattiolo, stilista Amadeus/ “Per i suoi abiti ci vuole una cura particolare”

Gai Mattiolo è lo stilista che veste Amadeus, il conduttore e direttore artistico della 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022. Una collaborazione che va avanti da anni, visto che l’enfant prodige della moda italiana ha vestito il conduttore anche per le due precedenti edizioni di Sanremo. Considerato una delle eccellenze del fashion nel nostro Paese, Gai Mattiolo ha raggiunto la fama internazionale quando Naomi Campbel ha indossato una sua giacca di pietre preziose dal prezzo record. Non solo, lo stilista è l’unico che ha realizzato gli abiti sacerdotali per il Pontefice. Tantissimi i personaggi della vip che scelgono i suoi capi di alta moda, tra cui Amadeus che in ogni occasione sceglie gli abiti di Gai Mattiolo e le sue giacche che non passano affatto inosservate.

Amadeus per tutte e cinque le serate di Sanremo 2022 indosserà abiti di Gai Mattiolo: 16 completi diversi di alta sartoria, con taglio molto classico, rifiniti a mano. Proprio il conduttore e direttore artistico della 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022 sugli abiti ha rivelato: “ho scelto i tessuti. I vestiti li faccio scegliere a mia moglie, perché sono anche daltonico un po’, infatti vesto sempre di nero e blu. Devo vedere i colori decisi: il giallo deciso lo vedo, i colori pastelli mi incasinano un po’”.

Gai Mattiolo veste Amadeus: “è una bella persona, molto gentile ed educata”

Lo stilista di Amadeus per il Festival di Sanremo 2022 è Gai Mattiolo. Una delle eccellenza della moda italiana nel mondo è stato scelto, ancora una volta, dal conduttore e direttore artistico che in tutte le occasioni sceglie le sue creazioni. Proprio lo stilista, intervistato da luxurypretaporter.it, ha parlato della sua moda prestata alla tv: “sicuramente vestire per la televisione richiede un’attenzione particolare: in base alla situazione, alcune volte produco capi ad hoc, altre volte adatto abiti delle mie collezioni. Sono molto fiero del fatto che siano sempre state le celebrities a cercarmi per curare il loro guardaroba e non viceversa”.

Non solo, lo stilista soffermandosi poi su Amadeus ha rivelato: “é una bella persona, molto gentile ed educata: ad esempio, nel suo caso, per Sanremo, ci vuole una cura particolare perché bisogna tenere conto delle riprese e della distanza dagli spettatori”.



