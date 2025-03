Gaia a Verissimo: “Grazie alla mia famiglia per l’amore”

La cantante vincitrice di Amici 2020 si è raccontata a Verissimo da Silvia Toffanin, raccontando la sua carriera e la crescita, oltre alla recente esperienza al Festival di Sanremo 2025 che ha regalato un grande successo: “In pochi sapevano della mia passione, me l’hanno trasmessa in famiglia, mia madre è stata ballerina, mia zia ha fatto teatro e ho vari zii che suonano, è sempre stato tutto presente in sottofondo. A una certa mi sono buttata, mi sono sentita amata nella mia vita oltre che protetta, nonostante le mie ansie, devo dire un grande grazie a mia mamma e alla mia famiglia. Amo tanto tutti, non è scontato, ci sono stati momenti in cui anche la musica è stata complessa e il mio sogno messo in bilico, hanno accolto la mia emotività. Quando esci nel mondo e vedi delle cose che ogni giorno ti fanno arrabbiare mi fa cercare sempre di dare il meglio, portare le mie tradizioni, le mie persone su quel palco, non mi sento mai sola”

Gaia ha parlato anche di sentimenti nel corso della sua intervista concessa a Verissimo di Silvia Toffanin: “La chiamata arriva, ma poi non arriviamo agli appuntamenti” ha detto sorridendo la cantante che nel frattempo si gode il momento.

Gaia smentisce l’amore con Olly: “A Sanremo non c’è tempo neanche per dormire”

Nel corso di una recente intervista concessa tra le colonne di Vanity Fair, Gaia ha parlato delle voci sul flirt con Olly: “Lo so. Gli ho mandato quello che scrivono di noi e gli ho detto: smentiamo. È un mio amico. A Sanremo non c’è il tempo materiale di dormire, figuriamoci di innamorarsi o anche solo di fare sesso nei camerini dell’Ariston”.

Classe 1997, Gaia è nata a Guastalla (in provincia di Reggio Emilia) ma ha origini brasiliane dalla parte materna. Il portoghese è una lingua che Gaia parla fluentemente, insieme all’inglese e al francese, e nei suoi album è spesso presente: “Mi ritrovo in tutto, nel portoghese e nell’italiano, non mi piace incasellare le canzoni”, ha raccontato l’artista in un’intervista a Rolling Stones.