Gaia Aprea, moglie di Massimo Popolizio/ “Mi capisce perché fa il mio stesso lavoro”

Chi è Gaia Aprea moglie di Massimo Popolizio?

Gaia Aprea è la moglie di Massimo Popolizio. Nata a Roma nel 1972, Gaia è figlia di Bruno Aprea, pianista e direttore d’orchestra. Da bambina sogna di fare la ballerina e la cantante per un grande musical a Broadway. Nel 1994 si diploma all’Accademia nazionale d’arte drammatica e nel 2000 inizia a lavorare con il Teatro Stabile del Veneto con il regista Luca De Fusco: “Lavoro con lui da 15 anni. All’inizio ero una ragazzina, corrispondevo ai suoi canoni estetici e espressivi. Noi ci capiamo al volo, condividiamo l’idea sul teatro, che non deve essere demagogico, non devono esserci parole inutili, deve andare al sodo”, ha raccontato qualche anno fa all’Alto Adige. Nella sua carriera di attrice ha fatto prevalentemente teatro, pochissima televisione, solo “Carabinieri 3”: “Per fortuna, non avevo tempo. Le tournée iniziano in settembre e finiscono in giugno e per fortuna ho lavorato tanto e sempre. Ma mi piacerebbe fare buona televisione, come buon cinema”.

Gaia Aprea e Massimo Popolizio: la coppia di attori

Gaia Aprea e Massimo Popolizio condividono quindi lo stesso amore per il teatro: “Ho una compagna che mi capisce perché fa il mio stesso lavoro. Tanti attori hanno vissuto così, ci si vede poco ma io mi ritengo fortunato: cerco di farne un gioco, della mia vita, senza troppe ansie”, ha raccontato l’attore e doppiatore in un’intervista al sito Teatro.it. La coppia di attori, che non ha figli, vive a Roma, ma hanno anche una casa di campagna a Todi, dove si rifugiano per scappare dalla vita della Capitale: “Lì passiamo il nostro poco tempo libero tra querce e ulivi: il mio hobby – ma direi più un’autoterapia – è stare in mezzo alla natura a piantare alberi, esseri viventi meravigliosi, e a occuparmene in silenzio ascoltando quello che hanno da dirmi”, ha confessato Popolizio a Il Sole 24 Ore.

