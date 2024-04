Gaia asfalta Daniele a Uomini e Donne: “Arrogante, mi stai sul cazz*!”/ Anche Marika contro il tronista

Daniele e Gaia, prima lite a Uomini e Donne: volano parole forti!

Daniele Paudice torna al centro dello studio di Uomini e Donne dopo due nuove esterne. Il tronista ha deciso di incontrare prima Gaia, che si mostra sin da subito molto infastidita per l’atteggiamento da lui avuto nella precedente puntata. Gaia non ha digerito il fatto che Daniele abbia voluto richiamare Beatriz D’Orsi, corteggiatrice non scelta da Brando, per chiederle di corteggiarlo.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 9 aprile 2024/ Ida e Mario in crisi? Nuove esterne per Daniele

La corteggiatrice lo fa dunque presente in esterna e, ancora di più, si dice infastidita per l’atteggiamento da lui mostrato in studio nei suoi confronti: “Io ho capito che tu sei arrogante, istintivo, però anche meno! – tuona – Ti posso dire? Il tuo atteggiamento mi sta davvero sul cazz*!” Si accende perciò la discussione: Daniele nega di essere sgradevole come dice, ma lei lo incalza. Poi i due si riavvicinano e fanno la pace.

Mario Cusitore, lite con Ida Platano a Uomini e Donne: "Tu vuoi un burattino, non un uomo!"/ Lei furiosa…

Daniele esce in esterna con Marika ma qualcosa va storto…

Gaia, però, non è l’unica ad avercela con Daniele. Il tronista ha portato in esterna anche Marika, per la quale palesa di provare una forte attrazione. È per questo che Daniele, avendola molto vicina, si mostra quasi imbarazzato e arriva a fare una battuta sul suo fisico. Battuta che, tuttavia, scatena l’imbarazzo della corteggiatrice. Così, nello studio di Uomini e Donne, la ragazza lo fa presente: “Quella battuta, in quel momento in cui ero già a disagio, mi ha messo ancora più in imbarazzo. Se avessimo avuto un attimino di feeling in più quella sera, allora ci poteva stare.” Lui si scusa, pur minimizzando le sue parole: “Voleva essere un apprezzamento”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA