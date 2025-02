Decisamente curiosa l’iniziativa di Gaia, una delle cantanti in gara a Sanremo 2025, che ha lanciato una linea telefonica per poter parlare con i fan. Si tratta di una chiara strategia di marketing che si collega direttamente al suo brano portato sul palco dell’Ariston, leggasi “Chiamo io, Chiami tu”, primissima esibizione della prima serata del Festival, e canzone senza dubbio molto orecchiabile. Gaia, attraverso la propria pagina Instagram, ha quindi aperto una linea diretta con i suoi fan, pubblicando appunto un numero di telefono, leggasi 3339912719, (che ovviamente non sarà il suo personale), attraverso cui ha invitato i suoi follower a inviarle i feedback rispetto all’esibizione di ieri sera a Sanremo.

Come scrive l’agenzia Adnkronos, chi ha provato a contattare il numero riceve una risposta come una sorta di segreteria telefonica, in cui si sente la voce della stessa Gaia, che ringrazia chi la sta chiamando e che invita la stessa persona a raccontare la propria esperienza, in particolare, un eventuale momento complicato nelle relazioni che è rimasto indelebile, il tutto dopo aver sentito il bip.

GAIA ATTIVA UN NUMERO DI TELEFONO PER I FAN: “MI STATE INTASANDO LA LINEA”

Si tratta di un tema che la stessa cantante ex X-Factor ed ex Amici di Maria De Filippi tratta nel suo brano e così facendo ha cercato di coinvolgere il prima persona i suoi numerosi fan. Subito dopo è arrivata un’altra richiesta telefonica, sempre allo stesso numero, un commento dei fan sull’esibizione di ieri, si legge ancora nel messaggio registrato, sempre dopo il consueto bip.

La pagina ufficiale Instagram di Gaia vanta più di 850mila follower di conseguenza è probabile che siano arrivate migliaia di telefonate alla “segreteria” dell’artista “Dato che questa settimana sono impegnata – il video di Gaia sulle stories Instagram – chiamate voi, qui trovate il numero per mandare i vostri messaggi e vedremo se risponderò”. Successivamente ha pubblicato un’altra storia in cui si legge: “Bellezze mi avete intasato la linea, mi stanno arrivando un sacco di messaggi, continuate così perchè il numero sarà attivo tutta la settimana”.

