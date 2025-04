Gaia Bella, chi è la piccola protagonista di “Che Dio ci aiuti”?

Lei si chiama Gaia Bella e non tutti conoscono il suo nome, perché la sua carriera è cominciata da Pochissimo. La bimba, infatti, ha appena intrapreso il suo percorso nel mondo dello spettacolo, ottenendo fin da subito un ruolo importantissimo nel mondo dello spettacolo. Gaia è infatti stata scelta per interpretare il ruolo di Giulia Riva nell’amatissima serie tv rai “Che Dio ci aiuti”. Gaia Bella interpreta una bambina rimasta orfana di mamma, molto energica e spesso pasticciona, tanto che le persone che vivono con lei nella casa famiglia gestita dal papà, la chiamano “Giulia Bum”. Ma al di là del personaggio che interpreta, energico e positivo, chi è la simpaticissima e talentuosa baby attrice, Gaia Bella?

Katia Ricciarelli: “Infanzia difficile? L’amore di mamma è stato fondamentale”/ “Il flirt con Alberto Sordi…”

Non sono molte le informazioni che abbiamo in merito a Gaia Bella, l’attrice che interpreta Giulia Riva in “Che Dio ci aiuti”. La bimba, infatti, sembra essere al primo ruolo importante nel mondo dello spettacolo. Non conosciamo neppure la sua età ma tendenzialmente dovrebbe aggirarsi intorno ai 7-8 anni. La bimba, dunque, ha visto esplodere il suo talento molto presto e proprio grazie alla sua bravura è già arrivata molto in alto.

Roberto Zaccaria, marito Monica Guerritore/ L'attrice: "è l’uomo della maturità e dell’amore consapevole"

Gaia Bella, chi è la Giulia di “Che Dio ci aiuti”: lanciata in tv da un’agenzia romana

Come si evince dal web, Gaia Bella, la piccola attrice che interpreta Giulia in “Che Dio ci aiuti”, appartiene ad un’agenzia di rappresentanza nel mondo del cinema, che l’ha lanciata appunto nel mondo dello spettacolo con un ruolo importante, in una delle serie più amate della televisione italiana. Come si legge infatti in un messaggio scritto da Studio Ofelia, la piccola attrice fa parte appunto di questa agenzia. “Complimenti alla nostra piccola attrice Gaia Bella, tra i protagonisti della nuova attesissima stagione” scriveva a febbraio l’agenzia romana.