L’ottavo capitolo de Che Dio ci aiuti sta intrattenendo un numero smisurato di appassionati; dopo tante stagioni la passione dei fan non conosce frenate anche grazie ad un cast che puntualmente si rinnova e regala sempre nuove emozioni. Spicca sul set il ruolo della più piccola, Giulia, interpretata dalla giovane attrice Gaia Bella. Nonostante la tenera età è già un prodigio della recitazione e, ospite oggi a Da noi a ruota libera, ha dimostrato anche di avere una grande sicurezza, simpatia e un discreto carisma.

“Conoscevo già la serie, poi l’ho rivista quando sono stata chiamata. Il provino? Preparo facce e battute, mi aiuto anche con i miei genitori e mia sorella”. Inizia così Gaia Bella parlando della sua avventura in Che Dio ci aiuti 8 e, restando sul provino, svela una sua personale ‘tattica’: “Ho una buona memoria ma c’è anche un mio personale trucco; devo leggere il copione la sera”.

Gaia Bella, alias Giulia in ‘Che Dio ci aiuti 8’ a Da noi a ruota libera: “Meglio il set che la scuola!”

A proposito del suo ruolo in Che Dio ci aiuti 8 – sempre a Da noi a ruota libera – Gaia Bella ha raccontato: “Il personaggio di Giulia mi somiglia molto, è facile l’interpretazione perchè è un po’ come se dovessi essere me stessa”. Idee chiare per la giovanissima attrice anche a proposito delle differenze tra i suoi impegni scolastici e quelli sul set: “La scuola sono 6 ore, devi studiare, 10 minuti di ricreazione. Sul set invece mi diverto perchè ci sono tutti i miei amici, recito; poi magari a volte inizio alle 6 e finisco a mezzogiorno, a scuola invece sempre 6 ore sono…”. Tra le sue passioni anche Sanremo, sul quale racconta: “Prima del Festival tifavo per Rose Villain, Elodie e Tony Effe, quando è iniziato in realtà tifavo quasi per tutti”.