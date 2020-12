Gaia Bennato, figlia seconda moglie Edoardo Bennato/ “Meno male che c’è lei…”

Gaia Bennato è la figlia di Edoardo Bennato, nata dall’amore per la seconda moglie di cui però non si conosce nulla, neppure il nome. Una gioia immensa per il cantautore napoletano che oggi è padre di una bellissima ragazzina di 16 anni. “Meno male che c’è lei, quando sono giù di corda guardo i suoi filmati e mi tiro su di morale” ha dichiarato proprio Bennato in occasione di una vecchia intervista rilasciata nel salotto di Domenica Live da Barbara D’Urso. Un’occasione davvero speciale per il cantautore che si è lasciato andare parlando a cuore aperto della figlia Gaia. Una vita ricca di successi quella di Bennato, ma non sono mancati i drammi e le sofferenze. Nel 1995 è vittima di un terribile incidente stradale in cui perde la vita la compagna 23enne Paola Ferri. Non solo, sempre in quel terribile 1995 muore la madre Adele Zito a cui era legatissimo.

Edoardo Bennato: “mia madre sarebbe stata orgogliosa di mia figlia Gaia”

Proprio parlando della madre, Edoardo Bennato non ha nascosto che sarebbe stata una nonna orgogliosissima della nipotina Gaia: “mia mamma non l’ha vista, sarebbe stata molto orgogliosa di lei”. Gaia è la sua gioia più grande e non solo visto che, intervistato dal Corriere della Sera ha rivelato “mi dà consigli: sembra che io guidi lei, ma lei guida me”. Proprio per lei ha scritto il libro “Giro, giro tondo”: “perché l’ho scritto? Perché ho una figlia adolescente, il futuro mi preoccupa e non posso più permettermi il lusso di essere un pazzaglione. Ho sempre riempito i testi di strepitii politico-esistenziali e di denunce. Ho cantato contro guerre, razzismo, stupidità, potere. Ora, continuo a cantare cose provocatorie, sto registrando un album che esce a settembre, ma la differenza è che mi sento responsabile verso una bambina che si affaccia al mondo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA