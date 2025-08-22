Gaia Bianchi e Luca More fanno parlare il web: avvistati insieme su uno yacht Cavalli. Nuovo flirt social tra i due influencer?

Gaia Bianchi e Luca More si sono fidanzati? La vacanza da sogno in Costa Smeralda

Gaia Bianchi e Luca More sono i protagonisti del mondo del gossip estivo! Pare che tra i due sia finalmente scoppiato l’amore e una segnalazione conferma la scintilla. I due creator avrebbero passato una giornata al mare piena di divertimento in compagnia di VIP e amici, compresi altri influencer e personaggi famosi quali Naomi De Crescenzo, Giulia Ottorini, Martina Smeraldi e tanti altri.

La coppia ha anche passato del tempo su uno yacht super lusso firmato Roberto Cavalli navigando in Costa Smeralda tra un bagno e l’altro. Di certo a quanto sembra i due sono molto complici e affiatati, anche se chiaramente, lo sfondo panoramico non contribuisce ad abbassare i rumor sulla nuova coppia. Non solo, i Gaia Bianchi e Luca More hanno anche pubblicato e poi rimosso dai social alcune foto dove erano stati inquadrati in modo da destare ulteriori sospetti.

Gaia Bianchi e Luca More, la reazione della coppia al gossip bollente

Musica di sottofondo, lo yacht di lusso, il mare cristallino e un’atmosfera da sogno. Tutto ha contribuito a far girare la voce sulla nuova coppia formata da Gaia Bianchi e Luca More. Ma è amore o si tratta di una semplice amicizia uomo-donna? Su questo fronte il web appare decisamente diviso: c’è chi giura che tra lui e l’ex fidanzata di Tony Boy sia nato l’amore e chi è convinto non ci sia nulla di rilevante se non un bellissimo rapporto amicale. Al momento nessuna conferma dai diretti interessati, che nei prossimi giorni potrebbero smentire o affermare il gossip sul loro conto.