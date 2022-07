Gaia Bianchi e Rendo in giro per Torino?/ Il web impazzisce, ma sono sosia!

Le foto di Gaia Bianchi e Rondo in giro per Torino hanno fatto il giro del web a in molti hanno ipotizzato ad un ennesimo ritorno di fiamma tra i due, anche se al momento i due sono separati lei in Puglia e lui a Milano. Le foto che hanno destato i sospetti di tutti i curiosi anche se i due soggetti ripresi erano solo dei sosia.

I nomi dei due sosia sono Gabriele Bonino e Gaia Mastro e ad aiutare i due ragazzi ci ha pensato il tiktoker Vicenzo Borrelli probabilmente con l’intenzione di organizzare uno scherzo e attirare l’attenzione su di loro.

Gaia Bianchi e Rendo in giro per Torino?

I due sosia di Gaia Bianchi e Rendo stando ad alcune informazioni pubblicate sul profilo Instagram di Webboh sarebbero Gabriele Bonino, un grande fan di Rondo, mentre la ragazza, Gaia è una ragazza di Torino, che oltre ad avere lo stesso nome della creatore ha il suo stesso aspetto fisico a tal punto da trarre in inganno anche gli osservatori più attenti.

I due ragazzi hanno iniziato a pubblicare dei video insieme su TikTok a fine giugno e solo qualche ora fa hanno tratto tutti in inganno aggirandosi per le strade di Torino fingendosi i due famosi influencer.

