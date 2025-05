Un anno di visualizzazioni fa è iniziata la loro storia; a oggi però, le notizie sembrano spezzare il cuore di vagonate di fan. Gaia Bianchi e Tony Boy si sono lasciati? La domanda semina apprensione tra le varie fandom che nel corso dell’ultimo anno hanno seguito in maniera assidua l’evolversi della liaison, soprattutto dopo un lieto annuncio: una figlia in arrivo, Arya, che proprio qualche settimana fa ha visto la luce.

Una risposta secca, purtroppo affermativa; Gaia Bianchi, secondo quanto riporta Gossip e Tv, avrebbe lasciato poco spazio ad interpretazioni incalzata dalla domanda di un fan. “E’ finita con Tony Boy?”, questo l’interrogativo che la tiktoker ha deciso di non ignorare, anzi. La giovane avrebbe infatti confermato la rottura con il rapper; una notizia che spiazza non solo per quanto visto nel corso di queste settimane dal punto di vista della compattezza ma soprattutto per la recente nascita della figlia, Arya.

Gaia Bianchi e Tony Boy, amore al capolinea dopo la nascita della figlia Arya: il web è diviso

Come inevitabile, il mondo del web è immediatamente salito in cattedra una volta appurata la notizia della rottura tra Gaia Bianchi e Tony Boy. Martello da una parte, tastiera d’altra, i giudici del web stanno infiammando i social – come racconta Gossip e Tv – con una vera e propria polemica che verte soprattutto sulla fine di un amore poche settimane dopo la nascita di una figlia. A detta di molti sarebbe stata sconsiderata proprio la scelta di mettere al mondo una nuova vita quando la liaison, ai tempi, era appunto iniziata da poco.

C’è ovviamente chi li difende e chi sottolinea l’imprevedibilità di un sentimento; agli albori, quando tutto era rose e fiori, forse la percezione era di un amore che sarebbe durato per sempre. Dunque, a dispetto delle voci di crisi recenti, Gaia Bianchi e Tony Boy potrebbero essere stati colti di sorpresa dall’affievolirsi del sentimento fino alla scelta di prendere strade diverse.