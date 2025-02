Gaia protagonista a Sanremo 2025: la svolta grazie ai Reality

La cantante Gaia è una delle giovanissime che presenziano tra i big di Sanremo 2025. Gaia Gozzi canta il brano Chiamo Io Chiami Tu ed è un giovane talento in rampa di lancio, parliamo di un’artista di soli 22 anni che si sta mostrando al Festival con grande personalità ed entusiasmo. Ma andiamo a vedere meglio chi è Gaia Gozzi.

Gaia Gozzi nasce nel 1997 in provincia di Reggio Emilia ma fin da piccolo cresce in provincia di Mantova. Ha padre italiano e madre brasiliana e possiede due cittadinanze, parla bene sia italiano che portoghese. Fin da piccola Gaia ha una grande passione per la musica e si fa largo nel mondo della musica grazie ai reality.

Nel 2016 debutta a X Factor ed entra nella squadra di Fedez, si fa notare e arriva seconda nella competizione. Dopo X Factor partecipa a diverse trasmissioni estive come Battiti Live e il Summer Festival e si toglie la soddisfazione di aprire un concerto di Giorgia. Successivamente la ricordiamo per l’edizione 2019 di Amici di Maria De Filippi dove si impone tra le protagoniste del programma.

Gaia canta Chiamo Io Chiami Tu, la vita privata e la sua situazione a Sanremo 2025

Per Gaia è la terza volta in quel di Sanremo e sta diventando sempre di più un volto noto del programma. A livello estetico fin dalle prime battute Gaia ha illuminato tutti con abiti splendidi e un makeup fantastico, qualcosa in meno per la canzone che non è una canzone da Sanremo. Una ‘classica canzonetta’.

Per tanti la sua canzone è la classica canzone che può diventare una hit per l’estate e che potremo risentire più volte alla radio. Diversa la situazione per la competizione con la cantante che non è mai entrata nella Top 5 della trasmissione e che difficilmente sarà competitiva per il resto del Festival di Sanremo.

C’è molta curiosità ed anche tanto mistero invece per quel che riguarda la vita privata di Gaia, vita che lei tiene sempre ben lontana dai riflettori. Per anni la ragazza è stata fidanzata con il produttore Daniele Dezi, i due sono stati anni insieme e si ricambiano belle dediche sui social, non ci sono indizi di rotture o altro ma Gaia – durante la promozione di Sesso e Samba – nell’Agosto 2024 ha annunciato di essere casta da sette mesi facendo intuire di essere single. Dopo ciò non se ne è più parlato.