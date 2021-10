Gaia Cascino de Il Collegio 6, chi è?/ “Bocciata due volte per comportamento”

Chi è Gaia Cascino concorrente de Il Collegio 6?

Gaia Cascino ha 17 anni, è di Roma e si definisce con orgoglio una ragazza “davvero tosta”, che ama tanto fare casino. Inoltre, è una ragazza davvero molto forte e determinata: “se voglio una cosa la ottengo”, dichiara nel video di presentazione de “Il Collegio 6“, con il suo accentuato dialetto romanesco. I genitori la definiscono una ragazza estremamente “magnetica”. La madre dichiara, con una nota di rassegnazione: “tutto ciò che sta attorno a lei se lo prende”. Gaia, dopo esser stata bocciata per ben due volte a scuola a causa del suo comportamento irresponsabile ha deciso di abbandonare definitivamente gli studi e la scuola: adesso sta lavorando come parrucchiera insieme a sua madre e sembra trovarsi bene e a suo agio. Di andare a scuola, proprio non le andava più – dichiara, decisa, nel video di presentazione del programma.

“Dove c’è casino, ci sta Gaia Cascino!”

La giovane ragazza romana Gaia Cascino ha deciso di partecipare al programma “Il Collegio 6” perché, dice, vorrebbe provare a cambiare o almeno provare a limare quel suo atteggiamento un po’ irresponsabile che le fa dichiarare continuamente “dove c’è casino, ci sta Gaia Cascino!“. La giovane “casinista” dichiara, inoltre, che quando si arrabbia rompe tutto ciò che le sta intorno, nel vero senso della parola: infatti a casa sua se ci sono porte rotte o mobili bucati e rovinati significa che è stata lei a “lasciare il segno”. Tutto ciò mette in evidenza il suo bel caratterino che darà sicuramente del filo da torcere all’interno della trasmissione televisiva, sia ai professori che ai suoi colleghi alunni.

Ne vedremo delle belle a Il Collegio 6. Gaia Cascino ha un profilo Instagram con poche foto ma ben curate, in cui sfoggia look alla moda, stilosi e trasgressivi, con il suo immancabile cappellino rosa alla pescatora. Nemmeno di Gaia si hanno notizie certe sulla sua vita sentimentale. Sicuramente regalerà al programma momenti di grande divertimento e trasgressione.

La backstories di Gaia Cascino a Il Collegio 6

