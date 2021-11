Gaia Cascino, Il Collegio 6/ “Vorrei cambiare il mio atteggiamento. Quando…”

Gaia Cascino è una delle protagoniste indiscusse del programma “Il Collegio 6”. Su Tik Tok la sua clip di presentazione era diventata virale tanto da essere diventato un trend del momento: “Me chiamo Gaia, c’ho 17 anni, faccio ‘a parucchiera e stai sereno: do ce sta casino, ce sta Gaia Cascino”. Le aspettative del pubblico sono state ampiamente superate da questo personaggio: tutti si aspettavano una cafona maleducata, ma Gaia Cascino, oltre che strappare sempre un sorriso ai suoi compagni, ai professori e ai telespettatori, nei suoi mondi particolari è anche dolce, sensibile, e piace a tutti perché nonostante abbia le sue difficoltà (ha lasciato la scuola, ndr) prova sempre a risultare al massimo di sé stessa. Certo, non mancano i litigi con la sorvegliante che però sembra averla presa sotto la sua ala protettrice, o il caos in classe che le costa diversi provvedimenti disciplinari.

Ricordiamo infatti che Gaia Cascino è una delle collegiali che ha fatto parte della fuga dalla lezione di inglese, ha preso parte alla rivolta durante la cena per il cibo non gradito ed è spesso la più chiacchierona in aula, non possiamo dimenticarci di quando ha offerto alla Petolicchio un panino del signor Enzo, o della lezione con lo scheletro dove quest’ultimo si è distrutto tra le sue braccia. Tutti questi comportamenti errati hanno annullato le buone intenzioni di Gaia che si è ritrovata la peggiore della settimana tra le femmine, posizione che è stata motivo di sconforto per la paura di non essere in grado di recuperare con lo studio, suo tallone d’Achille.

Gaia Cascino si propone di cambiare atteggiamento: “Devo essere meno irresponsabile”

Gaia Cascino però è amata da tutti i suoi compagni de Il Collegio 6, si è leggermente staccata dal duo con Maria Sofia e ha accolto Matilde, anche se in un primo momento è stata diffidente. Il momento più sentito di questa puntata è avvenuto durante l’ora di arte con il professore Carnevale, dove con un disegno ha espresso nuovamente il suo rapporto burrascoso con lo specchio: il collegiale Edoardo Lo Faso ha ricordato il suo tema della prima puntata e a ruota tutti i ragazzi le hanno fatto capire di esserle vicino e di trovarla bella, facendo commuovere la Cascino. Tutti adorano il suo carattere esuberante ma allo stesso tempo empatico e dolce, nessuno si perde le sue perle durante il programma e il suo account Instagram conta 66,8 mila followers, rendendola una delle collegiali più seguite. Gaia Cascino però ha un obiettivo: “A Il Collegio vorrei cambiare questo mio atteggiamento un po’ irresponsabile. Quando mi arrabbio spacco tutto, se te entri a casa mia, tutte le porte sono rotte a causa mia, ce stanno tutti i buchi!”, ha commentato.



