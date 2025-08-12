Tutto su Gaia, chi è l'ex stella di Amici, ha un fidanzato? Dalla storia d'amore finita male con l'ex Daniele Dezi alle voci su Olly dopo che...

Gaia sulla cresta dell’onda, ma l’amore e un nuovo fidanzato possono attendere

Dal successo di Amici è ormai passato parecchio tempo, eppure Gaia è ancora sulla cresta dell’onda. Questo perché la cantante ha saputo attendere il momento giusto, per esprimere il suo talento, prima con Chega e poi con Sesso e Samba, altra hit sapientemente costruita assieme a Tony Effe, e ancora con Chiamo io chiami tu. In tutto questo anche la vita sentimentale di Gaia ha dato di che parlare nel mondo del gossip. Dal 2021 al 2024 è stata infatti legata sentimentalmente al produttore musicale, bassista e autore Daniele Dezi, in arte Orang3, già padre di una figlia.

La cantautrice italo-brasiliana ora si sente serena e appagata e non sembra in cerca di un nuovo fidanzato. L’amore può attendere, senza troppa voglia di etichettarlo o incastrarlo in qualche categoria. “Non ho mai parlato della mia sessualità esclusivamente come eterosessuale. Non amo definirmi”, ha detto Gaia in un passaggio sulle pagine del Messaggero.

C’è un nuovo fidanzato nella vita di Gaia? La cantautrice italo-brasiliano chiarisce: “Solo amici, Olly…”

“Non sento l’esigenza di dover fare coming out”, ha aggiunto ancora l’ex stella di Amici. Dopo il Festival di Sanremo dello scorso febbraio, tante voci su un presunto avvicinamento al vincitore Olly. Gaia non ha però timore di dire che l’unica cosa vera in merito al loro rapporto è l’amicizia. Nessun coinvolgimento amoroso, quindi, con il giovane cantautore genovese.

“Ad Olly voglio bene, ma tra di noi non c’è stato nulla”, ha detto. Ora per Gaia la priorità il proprio benessere e continuare a divertirsi con la musica, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sul tema della disparità di genere. Un altro tema molto caro e di grande appeal per lei, i suoi seguaci e i suoi fan dei social.

