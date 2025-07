Il percorso di Gaia Gozzi nella musica parte da lontano, nonostante la sua giovanissima età. La cantante ha iniziato ad approcciarsi alla musica già a sei anni e durante gli anni dell’adolescenza ha fatto parte di diversi band con gli amici del liceo. Nel 2016, a 19 anni, Gaia ha deciso di prendere parte a X Factor per mostrare il suo talento: per lei è arrivato un secondo posto e allo stesso tempo un successo importante con il primo disco (poi certificato disco d’oro). Dopo l’esperienza a X Factor, Gaia ha scelto di iscriversi anche ai casting di Amici di Maria De Filippi.

Entrata nella scuola e passata fino al serale, è riuscita a guadagnarsi la vittoria del talent, affermandosi sempre più sul panorama musicale. Durante l’esperienza ad Amici, Gaia ha scritto alcune delle sue hit di maggior successo, come “Chega”, cantata in portoghese: di origine brasiliana per via della mamma, Gaia conosce infatti alla perfezione la lingua e la sua spesso nei suoi brani. Nel 2021, invece, per Gaia è arrivato il suo primo Sanremo, seguito dal secondo nel 2025 con “Chiamo io chiami tu” che nonostante la ventiseiesima posizione, è stato certificato disco d’oro.

Gaia, chi è: la pausa dopo il secondo disco

In un’industria musicale che richiede ritmi frenetici, Gaia Gozzi ha scelto di fare altro e di andare controcorrente per tutelare se stessa. L’artista ha deciso prendersi il suo tempo per interrogarsi e conoscersi a fondo, per poi tornare a cantare con nuova ispirazione.

A “Vanity Fair” ha raccontato: “Dopo il secondo disco ho viaggiato parecchio: sono stata in Amazzonia, dagli Asháninka, a meditare; in Islanda, a dormire da sola sui ghiacciai; in Brasile, dalla mia famiglia”. Gaia, femminista e fortemente “confident” in se stessa dopo aver a lungo combattuto con il proprio corpo e forse anche con il proprio “io” ha riscoperto se stessa, nelle sue radici, nella sua forza ma soprattutto nella sua musica.

