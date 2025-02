Gaia, nuova dama di Uomini e Donne: tensioni con Alessio Pili Stella, storia già finita?

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 12 febbraio 2025, c’è stato un nuovo confronto in studio tra Alessio Pili Stella e Gaia, chi è la nuova dama di Uomini e Donne? Prima di fornire dei brevi cenni biografici sulla donna vediamo il suo percorso nel dating show di Canale5 presentandosi appositamente per conoscere Alessio. Si è detta interessata a conoscerlo e frequentarlo ed i due hanno trascorso una piacevole serata tanto che è scattato un bacio tra Gaia e Alessio a Uomini e Donne.

Giorgio Edipio, chi è il cavaliere di Uomini e Donne che esce con Claudia D'Agostino/ "Tra noi baci ma lui…"

Tuttavia la conoscenza tra i due successivamente ha preso una piega inaspettata. Nella puntata di ieri, mercoledì 11 febbraio 2025, Alessio Pili Stella è apparso incerto e dubbioso sulla conoscenza e Tina Cipollari è intervenuta per dire a Gaia di lasciar storia perché da parte sua c’è poco interesse. Gaia, invece, si è dichiara ancora interessata a lui anche se ha dei problemi familiari che la preoccupano non poco e che interferiscono con la sua frequentazione. Tuttavia la storia tra i due sembra essere arrivata al capolinea, Alessio Pili Stella e Gaia interromperanno la loro conoscenza a Uomini e Donne?

Gian Piero Mazzarella, chi è il corteggiatore di Gemma Galgani/ Relazione al capolinea a Uomini e donne?

Chi è Gaia, la nuova dama di Uomini e Donne scesa per corteggiare Alessio Pili Stella

Gaia, la nuova dama di Uomini e Donne è scesa per corteggiare Alessio Pili Stella. Si di lei si sanno, al momento, poche informazioni. Elegante e raffinata ha i capelli biondi e lisci e si è mostrata sin da subito in modo molto garbato. Lavora come tutor ed ha un figlio di quattro anni. Sui social in molti hanno apprezzato la sua dolcezza e la sua determinazione. Per scoprire invece come si evolverà la situazione con Alessio occorre guardare il dating show di Canale5 dal lunedì al venerdì su Canale5